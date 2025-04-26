陸委會官員：去年港澳畢業生六成申請評點制 九成通過

由中華港澳之友協會主辦的「2025年在台港澳學生/人士就業創業生活分享會」，26日下午在台北市「IEAT國際會議中心」舉行，陸委會官員透露，過去一年來畢業的港澳生有2,300多人，當中6成以上循評點制申請工作許可，有9成以上獲得通過。

活動主辦單位中華港澳之友協會會長張仕賢介紹，現場來賓包含醒吾科大校長陳寶億、聖約翰科技大學校長唐彥博，出席官員有陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟、內政部移民署台北市服務站主任蘇慧雯等，以及多位港澳學生。整場活動近百人參與。

陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟致詞時提到，港澳同學具備的特質優勢是企業非常喜愛的，港澳同學具備海外成長經驗、有國際視野、語言優勢，也將成立群組協助輔導港澳同學申請留台。據悉，113年學年度的港澳畢業生有2,337人，申請評點制的港澳生有1,504人（占比64%），獲核發工作許可計1,374人，核准率91.35%。

而移民署北區大隊台北市服務站科員林芸安介紹畢業覓職留台（HF141）、工作居留（如HF143、HF149）、創新創業居留（HF196）等各種停留居留情況必須具備的申請文件、法規要件以及逾期罰則。勞動部勞動力發展署副研究員何煜培則介紹「評點制」留台工作的細節，包含工作類型、須留意的法規要求等等，活動另外邀請數位在台工作的港澳人士進行分享。

據悉，行政院在2014 年7月1日開始實施「評點制」，只要在台灣大專院校畢業的外籍生、僑生或其他華裔學生，都可以使用評點制申請留台。勞動部近年不斷放寬評點制名額（去年由6,000名增至7,000名），並於去年8月1日正式取消人數上限。

教育部的統計則顯示113年度在學生中，香港學生為6,278位、澳門學生為1,203位。

至於陸生則並不允許使用評點制，不久前陸委會副主委沈有忠在政大東亞所演講時拋出將開放讓陸生打工、領學校獎學金，這形同打破十餘年來的「三限六不」，陸委會副主委兼發言人梁文傑隨後則指出，政府在去年2月1日給在台就讀學位的陸生納入全民健保，目前陸生其實已可領取地方政府或是學校自募的獎學金，陸生打工的部分是指「校內工讀」，強調我方在勞動政策上「不只是陸生，是所有的中國大陸人士都沒有辦法來台工作」，除非是一些專案申請，「所以這個部分還要做一個整體評估」。

現行「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」規定，港澳人士來台分為停留、居留、定居三種，授權的母法是「香港澳門關係條例」（即港澳條例），日前，陸委會主委邱垂正公開表示，港澳遭大陸「洗人口」，故正研修港澳條例，未來擬新增「長期居留」項目，除強化我國安全管理機制外，也給港人一個新的選擇。

另據移民署的統計，去年香港地區人民獲得我方居留許可人數為5,368、定居許可人數為1,880人，澳門則分別是1,076人、144人。今年截至3月底獲居留許可的港澳人士分別為990人、146人；獲定居許可港澳人士分別為356人、38人。