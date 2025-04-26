關稅戰之際...習近平「首次訪美40周年」紀念活動舉行

正當美中關稅戰之際，大陸官媒新華社25日晚間報導，指當地時間24日，由美國艾奧瓦州（愛荷華州）友好委員會」主辦的「習近平主席首次訪問艾奧瓦州40周年紀念活動」，在州首府狄蒙舉行。

報導提到，該紀念活動「中國人民對外友好協會，河北省及石家莊市、正定縣人民政府代表應邀出席」，同時，習近平在愛荷華州的老朋友，及各界友好人士約150人出席活動。活動現場氛圍熱烈友好。相關報導也刊在26日的大陸官媒《人民日報》。

新華社還刊出一篇特寫，指習近平表示，「我40年前到訪美麗的艾奧瓦州，受到你們的熱情接待，至今記憶猶新」，「希望兩國人民多走動、多交流，共同續寫兩國人民友好故事，為中美關係發展作出新貢獻。」

特寫裡也提到，當時參與聯名向習近平致新春賀卡的艾奧瓦州友好委員會董事盧卡·貝隆、前美國駐陸大使布蘭斯塔德、世界糧食獎基金會前主席奎因，以及應邀訪陸的愛荷華州青少年代表，24日與跨洋而來的中國朋友相聚一堂。

1985年，當時在河北正定縣工作的習近平，率團考察素有「美國糧倉」之稱的愛荷華州。貝隆負責協調考察團在當地的訪問行程，並全程陪同。

已經81歲的傑克·金茨爾，稱自己清楚記得習近平1985年率團到他的農場考察時的情景，稱他們「一起看了糧倉，聊著玉米、玉米加工等話題」，2012年，金茨爾再次見到訪問愛荷華州的時任大陸國家副主席習近平。此後，金茨爾還與多位愛荷華州人一起訪陸。

文章也提到，40年來習近平與愛荷華州友人保持溫暖互動。2012年，習近平再次訪問愛荷華州時與老友重聚，憶往事話家常。2023年，在美國加州舊金山，習近平出席美國友好團體聯合歡迎宴會並發表演講，在宴會前同愛荷華州友人等友好人士會面。多年來，習近平還與愛荷華州友人、當地青少年多次書信往來。