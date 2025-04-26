美中關稅戰開打 北京手握消費市場等5籌碼

美中關稅戰硝煙瀰漫，中國多次喊話「打，奉陪到底、談，大門敞開」。外媒盤點北京手握5籌碼叫陣華盛頓，包括消費市場潛力、高科技發展、友好拉美非、美債、稀土資源。

美中持續過招關稅戰，英國廣播公司（BBC）中文網報導點出北京手握5籌碼抗衡美國加徵關稅壓力。

龐大國內消費市場。中國是世界第二大經濟體，人口達14億多人，龐大消費市場可以減輕出口貿易商所承壓力；儘管消費不振環境持續中，美國祭出關稅措施將使北京有更強動力推出激勵措施促進國內消費潛力釋放。

中國作為威權政體，有較小的公眾輿論壓力。皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for InternationalEconomics）資深研究員勒夫利（Mary Lovely）日前接受BBC新聞節目訪問表示，所以中國領導層很可能更願意忍受貿易戰帶來的痛苦。

中國持續投資未來新科技。在關稅戰場外，中美也在爭奪科技主導地位，中國為再生能源、晶片和人工智慧等自主技術投入大量資金。美國企業試圖將供應鏈移出中國，不過目前在其他地方難以找到同樣規模的基礎設施和熟練勞動力。

中國拉攏東南亞、拉丁美洲、非洲。中國透過「一帶一路」倡議加強其與「全球南方」（Global South）關係；中國試圖擺脫對美國的依賴，擴大與東南亞、拉丁美洲和非洲的貿易來往，例如巴西現已取代美國成為中國最大的大豆供應來源。

美債市場是川普（Donald Trump）政府弱點。川普4月初祭出對等關稅措施，股市暴跌沒有動搖態度，美國政府債券被大幅拋售後，川普才突然轉彎喊出暫停，債券長期以來被視作安全投資，不過關稅戰開始動搖民眾信心。

專家指出，北京現在知道債券市場可以動搖川普，中國目前持有美金7000億元（約新台幣22.7兆元）美國政府債券，較中國持有更多者為日本。外界認為美債賦予北京談判籌碼；不過倘若北京在債券市場投資受損，也會使人民幣不穩定。

稀土資源壟斷地位。中國的稀土資源可以「武器化」，其在稀土提取和精煉方面有幾乎壟斷地位，稀土資源對於先進技術製造至關重要。北京在美國祭出對等關稅措施後，限制7種稀土礦物出口，包括一些製造AI晶片所需物料。