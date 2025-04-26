王毅會見烏茲別克、塔吉克外長 籲建設緊密中國—中亞命運共同體

大陸外交部長王毅25日在中亞國家哈薩克的阿拉木圖，與哈薩克副總理兼外長努爾特列烏（Murat Nurtleu）舉行中哈第2次外長戰略對話，並分別會見烏茲別克外長賽義多夫（Bakhtiyor Saidov） ，以及塔吉克外長穆赫里丁（Sirojiddin Muhriddin）。王毅表示，要建設更加緊密的中國—中亞命運共同體，並指中方反制美國實施關稅，不僅是維護自身正當權益，也是在維護國際社會共同利益。

王毅此行是出席在哈薩克舉行的「中國—中亞外長第6次會晤」，以及第2次中哈外長戰略對話。

據大陸外交部消息，王毅與賽義多夫會見時表示，中方願同烏方一道，加快推進重點領域合作，推動中吉烏鐵路早日實現通車，中國將按照中央周邊工作會議明確的目標任務，堅持睦鄰、安鄰、富鄰和親誠惠容的周邊方針，攜手打造周邊命運共同體，願同烏茲別克等中亞國家鞏固戰略互信，建設更加緊密的中國—中亞命運共同體。

賽義多夫表示，烏中關係提升為新時代全天候全面戰略夥伴關係，為兩國各領域務實合作指明瞭新願景。烏方珍視烏中兄弟友誼，堅定恪守一個中國原則，願繼續同中方堅定相互支持。當前國際格局深刻演變，中國—中亞機制的戰略意義日益凸顯。烏方歡迎中國召開周邊工作會議確定的方針，堅定支持世貿組織規則，願同中方加強協作，共同應對挑戰，維護多邊主義。

王毅在與穆赫里丁時表示，中方堅定支持塔方走符合國情的發展道路，堅決反對任何勢力干涉塔內政，將扎實落實中央周邊工作會議精神和部署，同塔方進一步鞏固戰略互信、深化發展融合、擴大友好交往。

穆赫里丁表示，塔方願同中方用好雙邊合作機制，共建一帶一路，擴大經貿投資、互聯互通、電子商務、產能產業、綠色轉型、醫療製藥等各領域合作。歡迎更多中方企業赴塔投資興業，挖掘更多創新合作增長點。

王毅在會見2國外長時，也闡述了中方在關稅問題上的原則立場。他強調，個別國家堅持本國優先，大搞霸凌式施壓、脅迫式交易，無端挑起貿易戰，其極端利己主義暴露無遺，只會進一步削弱自身信譽。中方願同志同道合國家團結合作，共同維護多邊主義，捍衛公平正義，反對保護主義，絕不允許世界重回弱肉強食的叢林。