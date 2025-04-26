深化海警執法合作 中越完成今年第1次北部灣海域聯合巡邏

中國大陸和越南在4月22至24日進行2025年第1次北部灣海域聯合巡邏，中越海警艦艇編隊按照既定方案和航線，沿中越北部灣海上分界線從南往北展開巡邏，大陸國防部指出，此舉對維護地區安全穩定發揮積極作用。此外，受越南國防部邀請，解放軍儀仗司禮大隊抽組儀仗分隊，將於4月下旬至5月初赴越南參加越南紀念南方解放50周年慶典活動。

大陸「國防部發布」公眾號25日發布，為持續深化拓展中越海警海上合作領域、增強執法合作實效，共同維護北部灣海域安全穩定及漁業生產秩序，推動中越兩國海警友好交流合作，4月22至24日，大陸海警永興艦、西沙艦與越南海警8004、8003船進行了2025年第1次北部灣海域聯合巡邏。

消息指出，中越海警艦艇編隊按照既定方案和航線，沿中越北部灣海上分界線從南往北展開巡邏。巡邏期間，對兩國作業船舶進行監管，對漁船民開展宣傳教育，累計巡邏51.6小時、255.5海里，共觀察記錄作業漁船18艘，海上生產作業秩序總體良好。雙方還開展海上聯合搜救演練，提升了兩國海警聯合應急處置水平。

消息續指，中越海警北部灣海域聯合巡邏，是落實中越兩黨兩國關於深化兩國海警海上執法合作重要共識的具體舉措，進一步體現中越海警貫徹落實兩國領導人重要共識的堅定決心，已成為南海海上執法合作樣板，為養護北部灣漁業資源、維護漁業生產秩序、打擊海上違法犯罪、維護地區安全穩定發揮了積極作用。