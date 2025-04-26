陸考慮豁免美部分商品加稅 分析師：貿易戰降溫新跡象

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美中貿易戰有望降溫的新跡象，最壞情況可能已經過去。路透
美中貿易戰有望降溫的新跡象，最壞情況可能已經過去。路透

知情人士透露，中國大陸正考慮豁免醫療設備、部分工業化學品及租賃飛機等部分美國進口商品，免繳125%的報復性關稅，分析師解讀為美中貿易戰有望降溫的新跡象，最壞情況可能已經過去，這回的「貿易協議2.0」可望來得更快。

另據陸媒報導，上海一間模擬晶片公司的人士指出，北京相關部門24日下午開會通知，免除從美國半導體廠商進口部分產品的關稅，只徵收13%的增值稅，但免稅清單暫時不包括記憶體晶片，該公司4月24日進口一批美國的半導體產品，的確沒有被徵收關稅。

彭博資訊報導，北京正考慮移除對醫療設備和乙烷等部分工業化學品的125%關稅，官員也在討論豁免租賃飛機，仿照美方最近豁免中國大陸輸美電子設備等產品的125%關稅。

路透引述消息人士指出，中國大陸商務部的工作小組正在蒐集有望豁免於關稅的清單，要求企業提交自己的要求。知情人士說，相關討論還在進行，最終結果仍有變數。中國大陸財政部和海關總署都未回應置評請求。

中國大陸社群媒體也持續流傳一份豁免131種品項關稅的清單，包含乙烷、醫藥、噴射機零組件及積體電路等，日經新聞表示，兩位消息來源已驗證這份清單的真實性，其中一人表示，一些中國大陸進口商已收到海關當局對豁免品項的口頭通知。

中國美國商會總裁何邁可（Michael Hart）25日說：「我們的一些成員企業已回報，即便是在上周，他們的一些進口貨物都未被課徵關稅」，「看來雙方政府都正審慎觀察，不希望整體貿易停擺」。

馬來亞銀行分析師指出，中國大陸有望獲免部分美國產品的報復性關稅，可被視為美中貿易戰有望降溫的跡象，「朝貿易戰降溫再跨出一步」，雖然多數人都預期美中不會快速擱置歧見，但「似乎最壞情況已經過去」。

儘管中國大陸銷美商品遠多於進口，但一些領域對美依賴甚高，例如但部分工廠必須從美國進口乙烷，醫院也仰賴美國生產的核磁造影和超音波儀器等先進醫療設備。

美國商會 關稅

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