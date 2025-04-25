川普執政百日「變化迅速」 沈有忠：避免貿易成為中共對台施壓工具

美國總統川普回任後，即將滿百日，陸委會副主委沈有忠表示，面對川普再度執政的美中台新局，台灣須強化應對策略。政府已持續推動「去風險化」，避免貿易成為中共對台施壓的工具。

沈有忠25日以東海大學政治學系教授身分出席於東海大學舉辦的「川普執政100天」座談會，由東海大學政治系系主任張峻豪擔任主持人，與談人有沈有忠、中央研究院政治所研究員蔡文軒、成功大學政治系教授王宏仁、東海大學政治系助理教授蔡舒安、東海大學政治系助理教授劉明浩。活動主辦單位為「亞洲政經與和平交流協會」。

陸委會25日晚間發布新聞稿，指出沈有忠在座談會中表示，川普總統重返白宮執政以來，國際局勢在短短百日內變化迅速，超出多數國家原先預期，尤其關稅政策影響全球經貿及美中關係走向；未來美中元首是否重啟溝通，也將成為牽動區域局勢的重要觀察點。

沈有忠並指出，近期多位長期關注美中台關係的專家也示警，美中競爭格局正加劇成形，呼籲美方強化與印太盟友合作，建立兼顧經濟與安全的全方位架構。

沈有忠強調，面對川普再度執政的美中台新局，台灣須強化應對策略。政府已持續推動「去風險化」，避免貿易成為中共對台施壓的工具，他指，台商赴陸投資占總對外投資比例已從2010年的83.8%下降至2024年的7.5%。另政府亦積極對外拓展多元能源與非紅色供應鏈，包括台積電赴美設廠、中油公司參與阿拉斯加天然氣計畫等具體作為。

他提到未來仍將落實賴總統所宣示之「國安統戰威脅17項因應策略」及「和平四大支柱行動方案」，強化台灣民主及經濟韌性，妥慎應處國際政經變局。