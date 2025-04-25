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台港經濟文化合作策進會 董事長賴秀如連任

中央社／ 台北25日電

台港經濟文化合作策進會（策進會）今天召開第6屆董事、監察人第一次聯席會議，賴秀如連任董事長。賴秀如表示，將繼續致力於協助政府，全力維繫台港關係良性發展。

策進會今天透過新聞稿表示，第6屆董事、監察人第一次聯席會議推選賴秀如連任董事長；通過現任董事、全國商業總會理事長許舒博擔任經濟合作委員會召集人，策進會秘書長由大陸委員會（陸委會）港澳蒙藏處長盧長水續任。

賴秀如表示，策進會成立15年來，隨著客觀環境變化，從交流為主，進化到現在的交流與服務齊頭並進，不論外在環境如何改變，策進會持續致力於協助政府，全力維繫台港關係良性發展。

賴秀如期盼新一屆董事及監察人持續支持策進會，為台港關係正向發展貢獻力量；也期許策進會工作團隊加強整合政府及民間的資源與力量，應用新的思維與創意，完善各項交流及服務工作。

策進會 賴秀如

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