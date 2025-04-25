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赴陸2人失聯 海基會：有接獲家屬陳情

中央社／ 台北25日電

陸委會最新統計數據顯示，台灣民眾赴陸失聯或被留置、盤查、關押人數共計82人，較前次數據新增7人。海基會表示，有2人持續失聯，接獲家屬陳情、尋求幫助。

海峽交流基金會（海基會）今天下午召開背景說明會，由秘書長羅文嘉主持。

陸委會最新統計數據顯示，去年元旦至今年3月31日為止，赴陸失聯或被留置、盤查、關押人數共計82人，較前一次公布數據增加7人，其中2人失聯；其中5人被限制人身自由（4人涉及詐騙罪、1人涉及非法入境罪）。

羅文嘉表示，失聯2人狀況是由家屬陳情告知，家屬發現親人失去聯絡後，尋求海基會幫忙，目前當事人還是處於失聯狀態。

羅文嘉指出，過往民眾赴陸發生失聯失蹤狀況可略分為7種情形，包括被控涉及違反國家安全相關罪名、涉嫌詐騙等刑事犯罪、參與宗教相關活動、從第三地赴陸後失聯、以工作名義前往被限制人身自由、訪友後失聯、探親後失聯。

羅文嘉提醒審慎判斷各種招攬赴陸名義。他說，尤其必須提醒年輕人注意各種赴陸招攬宣傳，例如有些打出青年創業團號召，廣邀前往中國大陸創業，實際卻是從事拿人頭辦理優惠貸款從中獲利等情事。

羅文嘉提到，有些打著交流名號的青年交流團實際為政治宣傳統戰團，或是以交流做為掩飾名義，實為品質很差的廉價旅遊團；暑假快要到來，建議年輕人必定要審慎評估、判斷各種招攬赴陸名義。

失聯 海基會 羅文嘉

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