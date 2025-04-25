「七種人」赴陸需注意人身安全 海基會：「這族群」被捕居多

近期政府不斷向外公布民眾赴陸涉及人身安全風險的案件，受到媒體矚目，海基會25日向媒體公布七類型樣態，其中以涉嫌詐騙被捕居多，但沒有具體的比例。

海基會祕書長羅文嘉25日在記者會上，主動說明有經由海基會歸納的七類型民眾赴陸被捕樣態，第一個類型涉及對岸以所謂國家安全相關罪名，這個類型一裡面可能會用顛覆國家政權罪、境外刺探非法提供國家機密罪、分裂國家罪、煽動分裂國家罪這4種的案例。

第二項類型是涉嫌詐騙等刑事犯罪，包含海外詐騙、被騙去中國大陸參與詐騙集團、到大陸躲債被安排進入到詐騙集團工作等類型；也有在台灣以前出版玄幻武俠或成人小說，在大陸觸犯網路傳播淫穢物品牟利罪等。第三類是從事宗教相關活動，包含所謂會道門組織、邪教組織等利用迷信破壞法律實施罪，也有攜帶宗教物品進去被入罪、也有說前往對岸廟宇修行之後音訊全無、也有進出大陸被沒收手機，認為在傳播宗教活動。

第四個類型是去第三地，然後最後入境大陸失聯；第五個類型是對岸說有工作邀約，去了之後失去人身自由；第六類行是到中國大陸去看朋友或是處理財務問題，最後失蹤。第七個類型就是赴中國大陸觀光、探親，因為不明原因而失蹤了。

本報記者詢問，上述7個類型有沒有比例上的差別，比方說哪個類型是最多的，哪個類型是最少的？羅文嘉表示，比例「我們沒有做統計」，但是以自己看到的每個個案的來看，確實因為詐騙而被拘留占比較多數，但他強調，「有時候即使一件可能也是風險」，它不見得是數量多少，而是這類型確實發生。

羅文嘉還表示，未來還會整理台商在中國大陸碰到的一些風險，「哪些風險類型我們陸續也會整理出來」。

此前，陸委會副主委梁文傑24日記者會上說，去年元旦至今年3月31日為止，赴陸失聯或被留置、盤查、關押人數共計82人，數據較3月底增加7人，其中2人截至目前為止處於失聯狀態；其中5人被限制人身自由，在這5人裡面，有4人為涉及詐騙罪、有1人涉及非法入境罪。梁文傑強調，今年國人在大陸所被限制人身自由的案件，最主要的一個原因是跟詐騙案件有關，很多是年輕人被引誘過去，不管是當車手也好，或者當其他角色也好，「再次呼籲到中國大陸去做詐騙的行為，不但是不可取，而且是相當危險」。