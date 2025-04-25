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要求陸配補繳除籍證明後… 海基會：總機電話增加1000通

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
海基會秘書長羅文嘉25日表示，寄送陸配、二代補繳除籍證明的通知書後，相較之前的業務量，海基會接到電話增加1000通。（記者廖士鋒／攝影）
海基會秘書長羅文嘉25日表示，寄送陸配、二代補繳除籍證明的通知書後，相較之前的業務量，海基會接到電話增加1000通。（記者廖士鋒／攝影）

移民署月初寄出1.2萬份通知書，要求陸配與陸配二代補繳除籍證明文件，一時之間造成海基會、陸委會接到大量來電，而海基會25日表示，那段時間服務櫃台、法律專線接到的案件都上升30%，海基會總機上升136%，以前後12天對比，總機電話增加1000通。

海基會秘書長羅文嘉25日下午主持記者會，針對陸配通知書，他表示在第1個階段海基會電話量算相當大，隨後海基會增加法律服務專線、總機接線員、櫃台服務人員的數量。

據海基會提供的數據，4月7至18日，海基會服務櫃台服務案件為4,082件、法律專線5,187通、海基會總機1,762通，相較於通知書寄出前的3月17至28日，分別增長36.2%、31.3%、136.5%。

此外，4月1至21日期間，放棄大陸戶籍後，來海基會辦理文書驗證，用於申請在台定居的大陸戶籍資料公證書，有將近500多件，但這500多件很多是1、2個月前已在辦理，如果這個月才開始辦理，待陸方流程耗時約1至1個半月後，才會再送到海基會。

針對陸委會已公布的6項具結、3項延後方式，羅舉例，海基會接到詢問，自稱有人身安全疑慮，盼用具結方式處理，又問若未來赴陸奔喪，回台要不要繳除籍證明？另外也有幾個個案詢問，不知自己當時有沒有完成放棄對岸戶籍驗證，海基會隨即查詢，發現確實辦理過，立即提供新的補發證明。

羅文嘉也表示，預估5、6月後文書驗證量會增加，因為1萬多件不可能百分之百都符合上述「6+3」的延期或具結條件，海基會做相關人力準備。

戶籍 海基會 陸配

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