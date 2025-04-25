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美中關稅戰影響大陸台商？海基會曝：「這一類」首當其衝

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
關稅戰下，海基會秘書長羅文嘉25日在記者會上，分析當前在陸台商遇到的各種衝擊。（記者廖士鋒／攝影）
關稅戰下，海基會秘書長羅文嘉25日在記者會上，分析當前在陸台商遇到的各種衝擊。（記者廖士鋒／攝影）

美國與中國大陸關稅戰，如何影響在大陸台商海基會25日首度向外說明，指出首當其衝的，是以對美國出口為主，而且毛利空間較有限的一些傳統產業，包含製鞋、家具、紡織等，目前做法是跟他們的美國客戶進行訂單善後處理等。

海基會25日舉行記者會，本報記者詢問關稅戰後的情況，特別是台商在大陸遇到的問題，經濟部有請海基會協助聯繫情況，大概有什麼樣的困難，政府可能會有什麼樣的措施協助？

對此海基會秘書長羅文嘉表示，4月3日後，已聯絡了解在陸台商碰到的問題，首當其衝的，是以對美國出口為主，且毛利空間較有限的一些傳統產業，包含製鞋、家具、紡織等產業，因為它毛利空間較小，衝擊比較大。他們目前的做法，是跟美國的客戶進行訂單善後處理，以及看有沒有替代性供應來源。

羅文嘉說，第2種是有關於電子、電腦或者資通、半導體等科技廠商，他們大部分因為已在大陸以外部署其它生產基地，加上在這一波「對等關稅」已排除在外，所以基本上衝擊較小。

另一類台商，是做大陸內銷市場為主的產業，他們碰到的衝擊，首先是部分原料、零組件從美國來，卻因美中情況尚未定案，暫時影響生產，加上他們同時面臨陸企、外銷庫存品轉內銷的競爭，由於大陸經濟的消費力仍然薄弱，「也是非常辛苦的一群」。

羅文嘉說，基本上台商的共同看法都是在觀望，因為現在還不能做什麼、也不敢貿然做什麼，只有先觀望，之後再做處理。

他補充說明，先前自己受訪時說大陸台商已撤到剩下不到5分之1，強調是根據2023、2024年的資料統計，顯示在大陸的台商獲利急速下降，約逾70-75%的廠商獲利衰退，尤其以水泥、建材、塑膠、橡膠產業或是紡織業，衰退比率甚至達9成以上。

他指，根據過去2年的統計，約接近50%的台商會增加對大陸以外的投資，包括像到東南亞或回台灣，也將近有25%的台商想結束大陸事業。羅強調，對岸會以各種方式鼓勵台商在陸投資，分享這些資料不是要打擊他們的信心，是提醒須注意客觀的數據、生態如此，務必仍要注意投資風險。

他更表示，台商未來希望能夠展開、加入「非紅供應鏈」，避免在供應鏈失去角色，另外認為應強化自身在供應鏈的韌性，這些是不同產業台商的共同看法。

台商 海基會 美國

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