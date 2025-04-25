批台獨「陷焦慮」垂死掙扎、阻礙交流 陸「兩岸關係研討會」學者：有利統一因素增多

在美中關稅戰與民進黨在台推動大罷免、反共之際，北京聯合大學台灣研究院日前舉辦「兩岸關係新形勢」學術研討會。會上有學者稱，當前有利於統一的積極因素增多，要持續深化兩岸交流合作，推進反「獨」反分裂鬥爭，也有學者稱，大陸對總統賴清德的全方位反制的能力、促統的決心和信心都愈來愈強。

據新華社、大陸國台辦旗下媒體「中國台灣網」報導，北京聯合大學台灣研究院23日舉辦「兩岸關係新形勢」學術研討會，紀念建院20周年，邀集兩岸120多位專家學者展開研討。

就總統賴清德上任將滿周年，大陸全國台灣研究會常務理事周志懷表示，賴清德上台後，大打「抗中仇中」牌，企圖禁錮兩岸交流，謀求兩岸「脫鉤斷鏈」，還拋出將大陸界定為「境外敵對勢力」的分裂言論，嚴重危害台海和平，其為謀「獨」不惜將台灣推向戰爭深淵的「司馬昭之心」已昭然若揭。

廈門大學台灣研究院院長李鵬形容，「賴清德是在困獸猶鬥」。他表示，賴清德上台不到1年時間，「台獨」分裂的本性得到充分暴露。賴清德「台獨」分裂舉動愈演愈烈，大陸對「台獨」進行的反制沒有停止，全方位反制的能力、促統的決心和信心都愈來愈強。

不過，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣認為，當前有利於統一的積極因素增多，但需清醒應對挑戰，在新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略指引下，持續深化兩岸交流合作，推進反「獨」反分裂鬥爭，為實現民族復興與祖國完全統一積累動能。

上海台灣研究所所長倪永杰認為，在島（指台灣）內外環境變化的擠壓下，民進黨當局陷入由「交流焦慮」、「統一焦慮」、「執政焦慮」、「戰爭焦慮」、「角色焦慮」、「發展焦慮」、「價值焦慮」等組成的多重焦慮中，製造「綠色恐怖」，升高兩岸對立，阻撓兩岸交流，打壓在野政黨。他認為，這是民進黨當局深切感受到了統一大勢不可阻擋，在做「垂死掙扎」。

因此，就兩岸交流，倪永杰認為，兩岸融合發展需要從局部走向全面，從單向走向雙向，從低階段的初步融合走向高質量的融合發展。他說，要努力推動兩岸的智交流、高質量交流，推動兩岸融合發展，建設兩岸融合發展示範區。

據陸媒報導，還有台灣學者與會，中國文化大學副教授劉性仁表示，台灣在美國加高關稅的過程中受害頗深，未來台灣面臨的可能更多是半導體、晶片等談判。此外，還會引發台灣內部的分裂，並致使很多台灣民眾失業。