為關稅戰定調？習近平主持中央政治局會議 要求「強化底線思維」

在4月初美國公布加徵關稅，且與大陸爆發關稅戰的背景下，新華社25日報導，中共中央政治局25日召開會議，「分析研究當前經濟形勢和經濟工作」，由中共中央總書記習近平主持會議。會議認為，大陸經濟持續回升向好的基礎還需要進一步穩固，外部衝擊影響加大，「要強化底線思維，充分備足預案，紮實做好經濟工作」。

「底線思維」是習近平曾多次強調，「從最壞處著眼，做最充分的準備，朝好的方向努力，爭取最好的結果。」

據新華社，此次會議主要是「分析研究當前經濟形勢和經濟工作」。會議認為，今年以來各地區各部門各項宏觀政策協同發力，經濟呈現向好態勢，社會信心持續提振，社會大局保持穩定。同時，大陸經濟持續回升向好的基礎還需要進一步穩固，外部衝擊影響加大。要強化底線思維，充分備足預案，紮實做好經濟工作。

會議指出，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，「統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭」，堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外開放，「著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期」，以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。

此外會議也提到「同國際社會一道，積極維護多邊主義，反對單邊霸凌行徑」。

針對經濟工作，會議強調，要加緊實施更加積極有為的宏觀政策，用好用足更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。加快地方政府專項債券、超長期特別國債等發行使用。兜牢基層「三保」底線。適時降準降息，保持流動性充裕，加力支持實體經濟。「創設新的結構性貨幣政策工具，設立新型政策性金融工具」，支持科技創新、擴大消費、穩定外貿。

會議指出，要提高中低收入群體收入，大力發展服務消費；盡快清理消費領域限制性措施；多措並舉幫扶困難企業。加強融資支持，還提到要「加快推動內外貿一體化」。培育壯大新質生產力，打造一批新興支柱產業。持續用力推進關鍵核心技術攻關；創新推出債券市場的「科技板」，加快實施「人工智能+」行動。大力推進重點產業提質升級，堅持標準引領，規範競爭秩序。同時，會議強調，要紮實開展「規範涉企執法」專項行動。

會議指出，要持續用力防範化解重點領域風險，繼續實施地方政府一攬子化債政策，加快解決地方政府拖欠企業帳款問題。加力實施城市更新行動，加大高品質住房供給。

會議強調，要著力保民生，「對受關稅影響較大的企業，提高失業保險基金穩崗返還比例」。此外，要不斷完善穩就業穩經濟的政策工具箱，既定政策早出台早見效，根據形勢變化及時推出增量儲備政策，加強超常規逆週期調節，「全力鞏固經濟發展和社會穩定的基本面」。

新華社通稿還提到，該會議「還研究了其他事項」。