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陸再度發布南海島礁生態報告 控菲律賓在鐵線礁「亂丟垃圾」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸官方調查報告指出，受到長棘海星等影響。鐵線礁珊瑚覆蓋率只剩下3.3%。（圖／取自央視總台南海之聲）
大陸官方調查報告指出，受到長棘海星等影響。鐵線礁珊瑚覆蓋率只剩下3.3%。（圖／取自央視總台南海之聲）

大陸官方近年積極在南海進行生態調查、並發布調查報告，強調對南海生態的貢獻；25日公布的最新調查報告顯示，在南沙群島鐵線礁、牛軛礁的區域，發現不少菲律賓製造的人為棄置物，並指因為菲律賓建造碼頭等工程，導致中業島與鄰近的鐵線礁珊瑚礁生態系統遭破壞。

大陸自然資源部25日發表「鐵線礁、牛軛礁珊瑚礁生態系統調查報告」，這是近年最新一份南海島礁生態調查報告。去年，大陸自然資源部接連發布2份調查報告，分別涉及仙賓暗沙（陸稱仙賓礁）、仁愛暗沙（陸稱仁愛礁）；大陸生態環境部也發布民主礁（陸稱黃岩島）生態調查報告。這4份報告的5座島礁，都是大陸與菲律賓近期主要發生爭執的島礁。

根據這份「鐵線礁、牛軛礁珊瑚礁生態系統調查報告」，大陸官方調查時間「根據年度工作安排」為去年4到8月，報告指，鐵線礁礁坪上現有3個沙州、牛軛礁礁坪上現有1個沙州，4個沙州為自然形成，高潮時均露出海面，各別高出當地平均大潮高潮面約1.34公尺、1.14公尺、1.10公尺、1.47公尺。

報告提到，2礁礁盤造礁石珊瑚面積均有下降，鐵線礁珊瑚礁生態系統退化嚴重，牛軛礁珊瑚礁系統健康。其中，長棘海星爆發，是導致鐵線礁珊瑚礁生態系統嚴重退化的主要因素；熱帶氣旋襲擊，以及頻繁的人類活動，特別是菲律賓在中業島持續開展施工建設，也是影響鐵線礁珊瑚礁生態系統健康的重要因素。

針對菲國情況，報告還提到，現場調查期間，在鐵線礁海域發現菲律賓等外方漁船「未經許可非法開展捕撈作業」，菲律賓在中業島非法開展施工建設、在鐵線礁、牛軛礁相關調查站發現漁線、漁網、塑膠包裝、鐵桶、玻璃瓶等人為棄置物，「部分帶有菲律賓文、部分帶有產自菲律賓標誌」。

另，針對菲律賓指控陸方在鐵線礁傾倒珊瑚碎屑、「有關國家」指控沙洲的形成是大陸「填海造陸」等說法，報告強調其「毫無科學和事實依據」。根據放射性資源調查顯示，2座島礁沙洲均為自然形成，「無外源輸入」。

央視則指，基於報告調查結果，中央廣播電視總台南海之聲推出紀實片「歸巢」，大陸自然資源部南海發展研究院正高級工程師魏征說，對於沙洲形成是人為等相關言論，「利用了我們衛星遙感手段，發現這些沙洲確實新生了，就把本來是自然情況下的事物，歸結到政治。」

該報告最後表示，後續將進一步加強對鐵線礁、牛軛礁及周邊海域的調查研究、評估和保護，深化長棘海星爆發預警和防控機理研究，努力減少人類活動等外部因素對珊瑚礁生態系統帶來的不利影響，提升珊瑚礁生態系統的持續性。

大陸與菲律賓的南海爭端近期升溫，去年底菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）簽署「菲律賓海洋區域法案」及「菲律賓群島海道法案」，陸方隨後公布「民主礁領海基線」，並以「中國南海部分島礁標準名稱」公告64個島礁名稱及座標，當時我外交部代表中華民國政府鄭重表示，菲、陸方舉措「均不影響南海諸島係屬中華民國領土的事實」。

南沙群島 南海 小馬可仕 菲律賓

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