快訊

首爾人氣地標COEX傳火警！餐廳狂竄濃煙 緊急疏散民眾

日本長野爆重大車禍！4學生駕小客車撞橋身亡 車輛嚴重毀損

iPhone 17 Air有夠薄！iPhone 17系列厚度比較 他驚豔：一摸就不想換其他型號

聽新聞
0:00 / 0:00

陸「神舟20號」太空人進駐太空站 預計10月底返回地球

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
「神舟20號」太空人已經進駐大陸太空站，25日凌晨與「神舟19號」太空人會師。（圖／取自大陸載人航天工程網）
「神舟20號」太空人已經進駐大陸太空站，25日凌晨與「神舟19號」太空人會師。（圖／取自大陸載人航天工程網）

大陸24日發射的「神舟20號」太空船順利升空，3名太空人已經進駐大陸天宮太空站，並與「神舟19號」太空人會師，2組太空人將共同在太空站生活5天，此後「神舟19號」將返回地球，而「神舟20號」則預計將在10月底返航。

據中國載人航天辦公室消息，北京時間2025年4月24日17時17分，搭載「神舟20號」太空船的長征二號F遙二十運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約10分鐘後，「神舟20號」與火箭成功分離，進入預定軌道。「神舟20號」的3名太空人為陳冬、陳中瑞、王杰。

「神舟20號」入軌後，於北京時間2025年4月24日23時49分，成功對接於太空站天和核心艙徑向埠，整個對接過程歷時約6.5小時。25日凌晨1時17分，「神舟19號」太空人順利歡迎「神舟20號」太空人入駐大陸太空站，這是大陸太空史上第6次「太空會師」。後續，2個太空人乘組將在太空站進行在軌輪換。期間，6名太空人將共同在太空站工作生活約5天時間，完成各項既定工作。「神舟19號」太空人計畫於本月29日返回東風著陸場。

大陸太空站命名為「天宮太空站」，由為「天和核心艙」、為「問天實驗艙」和「夢天實驗艙」3個基本艙段組成。「天和」居中，「問天」和「夢天」分別位於兩側。太空站設置有前向、徑向和後向3個對接口，前向對接太空船等來訪航天器，徑向主要對接太空船，後向主要對接貨運飛船。

而在太空站期間，「神舟20號」太空人將在太空生命與人體研究、微重力物理科學、太空新技術等領域開展多項實（試）驗與應用，進行多次出艙活動，完成太空站碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外平台設備安裝與回收等任務。

在軌駐留期間，「神舟20號」太空人乘組將迎來「天舟九號」貨運飛船和「神舟21號」太空船的來訪，計畫於今年10月下旬返回東風著陸場。

對於大陸太空人登月計畫，大陸載人航天工程辦公室副主任林西強23日表示，載人登月任務各項研製工作總體進展順利，「長征十號」運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面著陸器、望宇登月服、探索載人月球車等正在按計劃開展初樣研製試驗工作，月球遙感衛星已完成立項和競爭擇優，發射場、測控通信、著陸場等地面系統研製建設工作正按計劃有序推進。

北京 太空人 火箭

延伸閱讀

陸「神州20號」太空船明發射 港澳太空人預計2026年首次執飛

美國最年長現役太空人乘俄飛船 70歲生日當天返地球

MLB／為何不願去太空人？亞瑞納多：因塔克被交易改變想法

美俄繼續合作 NASA太空人乘俄飛船抵國際太空站

相關新聞

陸財長藍佛安在美參加G20財長央行行長會議 雙邊會見國「未提及美」

正當美中關稅戰之時，大陸人行（大陸央行）行長潘功勝、財長藍佛安等人正在美國華盛頓參加G20財長和央行行長會議。大陸財政部...

陸「神舟20號」太空人進駐太空站 預計10月底返回地球

大陸24日發射的「神舟20號」太空船順利升空，3名太空人已經進駐大陸天宮太空站，並與「神舟19號」太空人會師，2組太空人...

瑞士外長訪北京 陸外長王毅：決不能允許世界退回叢林法則

美中關稅戰後，北京與歐洲各國有諸多聯繫。繼和西班牙、英國與奧地利的互動後，中共政治局委員兼外長王毅24日會見到訪的瑞士外...

德媒：陸擬解除對歐洲議會議員制裁

美國意圖以關稅戰圍堵中國大陸，大陸近期開始調整其對外政策。在加拿大與歐洲，都有傳出陸方有意主動改善關係的跡象。

開放第二類陸客？ 陸委會：有在討論

兩岸觀光旅遊，尤其是陸客來台觀光，一直沒有進一步的措施。但陸委會昨天表示，我方對於是否開放第二類陸客來台「有在討論」，接...

美驅逐艦通過台海 共軍緊盯

美軍驅逐艦「勞倫斯號」（DDG-110）廿三日從北往南通過台灣海峽。解放軍東部戰區廿四日回應，解放軍東部戰區組織海空兵力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。