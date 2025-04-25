陸「神舟20號」太空人進駐太空站 預計10月底返回地球

大陸24日發射的「神舟20號」太空船順利升空，3名太空人已經進駐大陸天宮太空站，並與「神舟19號」太空人會師，2組太空人將共同在太空站生活5天，此後「神舟19號」將返回地球，而「神舟20號」則預計將在10月底返航。

據中國載人航天辦公室消息，北京時間2025年4月24日17時17分，搭載「神舟20號」太空船的長征二號F遙二十運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約10分鐘後，「神舟20號」與火箭成功分離，進入預定軌道。「神舟20號」的3名太空人為陳冬、陳中瑞、王杰。

「神舟20號」入軌後，於北京時間2025年4月24日23時49分，成功對接於太空站天和核心艙徑向埠，整個對接過程歷時約6.5小時。25日凌晨1時17分，「神舟19號」太空人順利歡迎「神舟20號」太空人入駐大陸太空站，這是大陸太空史上第6次「太空會師」。後續，2個太空人乘組將在太空站進行在軌輪換。期間，6名太空人將共同在太空站工作生活約5天時間，完成各項既定工作。「神舟19號」太空人計畫於本月29日返回東風著陸場。

大陸太空站命名為「天宮太空站」，由為「天和核心艙」、為「問天實驗艙」和「夢天實驗艙」3個基本艙段組成。「天和」居中，「問天」和「夢天」分別位於兩側。太空站設置有前向、徑向和後向3個對接口，前向對接太空船等來訪航天器，徑向主要對接太空船，後向主要對接貨運飛船。

而在太空站期間，「神舟20號」太空人將在太空生命與人體研究、微重力物理科學、太空新技術等領域開展多項實（試）驗與應用，進行多次出艙活動，完成太空站碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外平台設備安裝與回收等任務。

在軌駐留期間，「神舟20號」太空人乘組將迎來「天舟九號」貨運飛船和「神舟21號」太空船的來訪，計畫於今年10月下旬返回東風著陸場。

對於大陸太空人登月計畫，大陸載人航天工程辦公室副主任林西強23日表示，載人登月任務各項研製工作總體進展順利，「長征十號」運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面著陸器、望宇登月服、探索載人月球車等正在按計劃開展初樣研製試驗工作，月球遙感衛星已完成立項和競爭擇優，發射場、測控通信、著陸場等地面系統研製建設工作正按計劃有序推進。