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瑞士外長訪北京 陸外長王毅：決不能允許世界退回叢林法則

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
瑞士外長凱西斯（左）訪問北京，24日與大陸外長王毅會見。（圖／取自X@Embassy of Switzerland in China）
瑞士外長凱西斯（左）訪問北京，24日與大陸外長王毅會見。（圖／取自X@Embassy of Switzerland in China）

美中關稅戰後，北京與歐洲各國有諸多聯繫。繼和西班牙、英國與奧地利的互動後，中共政治局委員兼外長王毅24日會見到訪的瑞士外長凱西斯（Ignazio Cassis）時，強調雙方應當共同應對逆全球化挑戰，共同維護國際經貿秩序和國際關係基本準則，決不能允許世界倒退回叢林法則。

4月以來，已經有西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez）訪問大陸；王毅已分別與英國外交大臣拉米（David Lammy）、奧地利外長邁因爾賴辛格（Beate Meinl-Reisinger）通電話。

據大陸外交部，王毅向瑞士聯邦委員兼外長凱西斯表示，面對當前不確定、不穩定的國際形勢，雙方作為多邊主義和自由貿易的堅定支持者，應當共同應對逆全球化挑戰，共同捍衛各國正當權益，共同維護國際經貿秩序和國際關係基本準則，決不能允許世界倒退回叢林法則。

王毅指出，雙方要保持高層交往，繼續相互尊重、平等相待、超越分歧、加強合作，為雙邊關係積累更多積極因素。雙方要加快推進自貿協定升級談判，用好各類對話機制，凝聚更多合作共識。

凱西斯表示，瑞方「始終從全域角度和戰略高度看待對華關係，願秉持理性務實態度加強對華合作，推動瑞中創新戰略夥伴關係沿著正確方向前行」。瑞方願同大陸密切高層及各領域交往，共同慶祝瑞中建交75周年，加快雙邊自貿協定升級談判，瑞方願大陸加強溝通，共同應對各種全球性挑戰。

陸方通稿提到，雙方還就烏克蘭問題、中東局勢等共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。

而瑞士外交部指出，凱西斯22至25日訪問日本和中國大陸，在北京，他和王毅討論了雙邊關係和自由貿易協定的更新，也討論了全球經濟挑戰以及烏克蘭、中東和「東亞」的安全問題。雙方重申對《聯合國憲章》、國際法和多邊合作重要性的承諾。兩國外長對慶祝建交75周年，及繼續保持外交關係表示歡迎。

中國大陸與瑞士於2013年簽署自由貿易協定，其後雙邊關係透過創新的戰略夥伴關係得到加強，其中包括30多次關於廣泛議題的定期對話。人權對話就是一個例子。瑞士和大陸之間舉辦的這項活動迄今已舉辦18屆。 2018年，隨著兩國外交部長之間戰略對話的開啟，夥伴關係得以深化。

王毅 瑞士 自由貿易

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