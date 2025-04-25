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陸財長藍佛安在美參加G20財長央行行長會議 雙邊會見國「未提及美」

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸財長藍佛安出席2025年G20財長和央行行長第2次會議，並舉行多場雙邊會見。（取自大陸財政部網站）。
大陸財長藍佛安出席2025年G20財長和央行行長第2次會議，並舉行多場雙邊會見。（取自大陸財政部網站）。

正當美中關稅戰之時，大陸人行（大陸央行）行長潘功勝、財長藍佛安等人正在美國華盛頓參加G20財長和央行行長會議。大陸財政部25日一早公布新聞稿，指藍佛安出席會議並發言，提到藍佛安與G20多個成員國「舉行雙邊會見或交流」，但其中未提及美國。　

之前港媒星島日報指，潘功勝在美期間會否與美國財長貝森特會面，引起關注。據人行公布，潘功勝當地時間23日已會見日銀（日本央行）行長植田和男。

至於南韓副總理兼企劃財政部部長崔相穆、日本財務大臣加藤勝信，已分別與貝森特舉行會談。

大陸財政部25日的新聞稿指，23、24日，G20主席國南非，在美國華盛頓舉行今年第2次G20財長和央行行長會議。會議主要就全球宏觀經濟形勢和金融穩定、國際金融架構，以及促進非洲增長和發展等議題進行討論。藍佛安出席會議並發言，副部長廖岷陪同參會。

藍佛安表示，當前世界經濟增長動能不足，關稅戰、貿易戰進一步影響經濟金融穩定。「中方堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，主張通過平等對話協商解決貿易和關稅爭議，也將堅定維護自身正當權益。」

藍佛安指出，各方應通過加強多邊合作進一步完善國際經濟金融體系，積極推動多邊開發銀行改革，有效推進國際復興開發銀行股權審議，務實完善《緩債倡議後續債務處理共同框架》實施，激勵國際金融機構和私營部門為脆弱國家應對債務和流動性挑戰提供更多支持。

他也提及，各方應為非洲發展匯聚更多資源，加強非洲機構能力建設，以數字（位）化和綠色轉型為契機為非洲經濟增長注入新動能。藍佛安還重點介紹了中國經濟「穩中向好」態勢及政策取向，和中國支持非洲發展的重要舉措。

大陸財政部的新聞稿也提及，會議期間，藍佛安分別與G20主席國南非財長戈東瓜納、歐盟委員會經濟與生產力委員東布羅夫斯基斯、巴基斯坦財長奧朗則布、德國財長庫基斯、韓國經濟副總理兼企劃財政部部長崔相穆、印尼財長英卓華、英國財政大臣里夫斯、日本財政大臣加藤勝信，和世行行長彭安杰等舉行雙邊會見或交流，主要就宏觀經濟形勢、G20財金管道重點議題及雙邊合作等交換意見。副部長廖岷陪同參加。

大陸財長藍佛安出席2025年G20財長和央行行長第2次會議，並舉行多場雙邊會見。（取自大陸財政部網站）。
大陸財長藍佛安出席2025年G20財長和央行行長第2次會議，並舉行多場雙邊會見。（取自大陸財政部網站）。

G20

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