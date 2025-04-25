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美驅逐艦通過台海 共軍緊盯
美軍驅逐艦「勞倫斯號」（DDG-110）廿三日從北往南通過台灣海峽。解放軍東部戰區廿四日回應，解放軍東部戰區組織海空兵力，對美艦過航行動全程跟監警戒，依法有效處置。並正告美方停止歪曲炒作。
根據「東部戰區」公眾號廿四日消息，東部戰區新聞發言人施毅表示，廿三日，美「勞倫斯」號導彈驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作。解放軍東部戰區組織海空兵力，對美艦過航行動全程跟監警戒，依法有效處置。
施毅同時批評，美有關言論顛倒是非、曲解法理、混淆視聽，誤導國際認知，「我們正告美方停止歪曲炒作，共同維護台海和平穩定。」
該消息發布時，同時附上現場跟監影片，身著橘色救生衣的共軍海軍人員，手持望遠鏡觀看遠方的船隻，接著畫面向船隻拉近，已能清楚看見「勞倫斯號」的輪廓。
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