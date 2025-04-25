開放第二類陸客？ 陸委會：有在討論

兩岸觀光旅遊，尤其是陸客來台觀光，一直沒有進一步的措施。但陸委會昨天表示，我方對於是否開放第二類陸客來台「有在討論」，接近於自由行。

陸客來台區分為三類，第一類為經港澳來台觀光之大陸地區人民（二○○八年以後的直航陸客也包含在內）；第二類為赴國外旅遊或商務考察轉來台觀光之大陸地區人民；第三類為赴國外留學或旅居國外取得當地永久居留權之大陸地區人民。

政府於二○○二年一月開放第三類陸客來台、同年五月開放第二類陸客來台、二○○八年七月開放第一類陸客來台，二○一一年則開始新增陸客自由行。

疫情後我方政府全面禁止陸客入境，直到二○二三年九月起恢復開放旅居或留學海外、香港澳門之大陸地區人民可申請來台觀光，包含自由行以及團客。

陸委會昨天舉行例行記者會，本報記者詢問，去年陸客已恢復到金馬，第三地陸客來台已自前年恢復，下一步政府會不會考慮推動開放第二類陸客來台？

陸委會副主委梁文傑表示，開放大陸人到其他地方後，來台灣旅遊，「這個是有在討論，但比較是類似接近自由行」，他補充說，當然也要看對方的看法，因為「對岸對自由行的會顧慮會更多一點，會比團體更顧慮更多一點」。