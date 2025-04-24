川普與習近平還有望會晤？ 學者：今年「一定要見」

美中關稅戰持續延燒，外界高度關注美國總統川普與大陸國家主席習近平是否能夠晤面，而美國美利堅大學國際關係學院教授趙全勝指出，兩人今年一定要見，可能在中美或第三地，或者是多邊場合。

趙全勝24日由政治大學國關中心與東亞所邀請，發表演說。趙全勝指出，現在進行的關稅戰中，直接相關的是最高領導人的碰面，因為中美都是強人政治。川普早說邀請習近平參加就職典禮，但結果是韓正（大陸國家副主席）過去，再來川普又說要訪大陸但未受邀邀，大陸外交部目前未就此發言。

趙全勝續稱，「今年他們（習近平、川普）一定要見」，這有兩種可能：一是雙方確實已談的差不多，在中美或第三地（如阿拉斯加等地）見； 二是多邊會議的整合，如APEC、G20等場合。現階段川習兩人見與不見，「還在磋商」。

他並透露，自己上學期在北大客座，同時也在南京大學，當時正好趕上習近平接到邀請（此指就職），自己聽到的一個猶豫是川普不按牌理出牌，「他到時候當面羞辱你，就像澤倫斯基，你又是在客場；再有他滿嘴跑火車，今天說了明天可以不算」，所以不是習近平不要去或者不敢去，而是川普的行事方式引起了大家很大的擔憂，最起碼是大陸方面。

趙全勝表示，在關稅戰中，大陸當然希望把世界都爭奪過來，一起跟美國鬥，而美國亦然，希望把全世界都跟大陸加關稅。關稅戰造成歐盟、日本、南韓都在積極的和大陸接近，但是不等於這些盟國就轉到大陸去了，「一旦川普對他們改善，他們還是要接茬兒」。

至於中國大陸要如何應對關稅戰，趙全勝認為大陸要堅持改革開放，要做好中美長期對峙的準備。同時，還要準備好最壞打算，意即若出現台海或南海狀況時，要防止經濟制裁和戰時的準備。趙全勝並說，美國現在仍有優勢，經濟實力在全球還是非常突出，美國科技創新，及由此轉化成的軍事力量等，大陸雖然有Deepseek，但是否根本改變這一趨勢還要再觀察。其餘優勢還有話語權、軟實力、同盟體制、自我糾錯能力等。

趙全勝一再強調，研究中美關係往往受到「一廂情願」（wishful thinking）影響。他指出，美國與大陸雙方「都有一批人希望或者相信對方馬上就要垮台」，這些都是不切合實際的，而真正的現實是誰也打垮不了誰，兩邊都要找到共處之道，但是這是一個很長的過程。他也提到，中美現在人文交流脫鉤，「人都不見面了，還怎麼合作？」兩邊不對話就易造成誤判。但將來完全脫鉤可能性還是非常小。趙全勝認為，這次關稅戰沒有贏家，兩邊都會受到重大的損失，即所謂的殺敵一千自損八百，美國是通膨、大陸是就業，所以早晚兩邊要找到一個相處之道，解決問題。

在提問環節有觀眾詢問台灣避險的可能性？趙全勝表示，兩岸之間不是一點共同點都沒有，其中最大一個就是避險、避戰，兩邊都覺得不用戰爭來解決，台灣如此、大陸何嘗不是，「但避戰這個路不是很好找，很關鍵的就是兩邊如何進行溝通」。