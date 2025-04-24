川普是否棄台？美利堅大學教授：這個牌一定要打足

美國與中國大陸間的關係，在川普回任美國總統後，出現激烈變化，美國美利堅大學國際關係學院教授趙全勝認為川普不會放棄台灣，「還要用夠台灣牌」，因為成本低、收效大，「動動嘴、動動腿就能攪得台海天翻地覆」。

趙全勝現為美國美利堅大學國際關係學院教授和亞洲研究理事會主席，和北京大學中外人文交流研究基地學術委員，研究領域為比較政治學和國際關係，側重亞太地區，長期兼任哈佛大學費正清東亞研究中心研究員。他於24日中午應政大國關中心與東亞所邀請，發表「川普2.0與中美博弈」演講，現場幾乎座無虛席。

針對台海局勢，趙全勝分析，台灣問題首先是打代理人戰爭，川普本人還是想避戰，就像打俄羅斯打烏克蘭一樣，美國不用派兵，把武器送過去就可以了，「你們都是斯拉夫兄弟，你們打得血流成河，至於兩岸如果是同胞，也是要打得血流成河，我們支持你去打」，打到最後，俄烏戰爭是削弱俄羅斯，台海則是削弱中國大陸，不能再跟美國競爭，此即代理人戰爭。

但是現在棄台論也多，川普會不會放棄台灣？趙全勝說自己的看法是不會，「他還要用夠台灣牌、要打台灣牌，因為台灣牌從華盛頓來看是成本低，代價很低，收效大，動動嘴、動動腿就能攪得台海天翻地覆」。

他解釋什麼叫動動嘴？例如給蔡英文打個電話、讓賴清德來講講話，或者通過一個決議案，「台海就得折騰」；動動腿是派裴洛西訪台，或者弄一個高官過來，所以「美國自己沒有什麼太大的代價」，從川普這個角度，這個牌是一定要打足。

對於論者認為現在要等中美的一個「交易」，趙全勝說，這就沒有人能知道是用金錢來換，還是要通過一個第四公報，各種議論現在是不確定性的局面。

而就美國與中國大陸的關係，趙全勝指出，美國要的是「讓美國再次偉大」（MAGA，Make America Great Again），這包含全球霸權、軍事安全、金融領先地位、政治外交保持軟實力等。而中國大陸想要的則是如中共總書記習近平講的，相互尊重，和平共處，合作共贏。還有四條紅線，即台灣、民主人權、道路制度（共產黨的領導）、發展權利。

趙全勝說，美國現在仍有優勢，經濟實力在全球還是非常突出，美國科技創新，及由此轉化成的軍事力量等，大陸雖然有Deepseek，但是否根本改變這一趨勢還要再觀察。同時，產業空洞化已經成為美國最大心頭之痛，現在美國最重要的糾正錯誤，也是這次關稅戰的「帶回製造業」（bring industry back），美國意識到它產業空洞化，所以台積電「不能再是台積電了，應該是美積電」，一個、兩個廠不夠，五個、六個在亞利桑那要搞起來（目前擬建共六座晶圓廠、二座先進封裝廠及一座研發中心）。

對於川普2.0，趙全勝分析有三個優先：美國優先於世界、內政優先於外交、硬實力優先於軟實力，對外上將對大陸全力打壓，但也強調大國政治，所以大陸與俄羅斯在他眼裡「非常重要，而且領導人還要見面」，主觀意願是脫身俄烏、脫身中東，並轉移到亞太，打關稅戰、科技脫鉤，而在亞太地區主要就是台灣和南海。