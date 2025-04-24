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陸委會主委邱垂正赴金門：將與縣府合作落實「賴17條」

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會主委邱垂正24日拜會金門縣長陳福海，強調將與金門縣政府積極合作，推動落實「賴17條」。（圖／陸委會提供）
陸委會主委邱垂正24日拜會金門縣長陳福海，強調將與金門縣政府積極合作，推動落實「賴17條」。（圖／陸委會提供）

陸委會主委邱垂正24日拜會金門縣長陳福海，說明政府兩岸政策及交流規範，聽取縣府對兩岸交流事務建言，邱垂正表示，陸委會將與金門縣政府積極合作，推動落實「賴17條」，「協助金門縣政府採取有效措施因應陸方統戰分化與政治操作，確保金門鄉親的安全與福祉」。

陸委會24日晚間發布新聞稿指出，對於陳福海關切的「小三通」觀光、金廈交流、我方人員赴陸交流申請審查等議題，邱垂正表示，金門為兩岸交流的最前線，政府將持續透過優化「小三通」政策，讓更多遊客體驗金門的風土民情，推促地方產業發展，並協助縣府處理兩岸交流所衍生之相關問題，以期在推動兩岸交流與離島建設的同時，強化安全管理。

邱垂正並表示，陸委會將與金門縣政府積極合作，推動落實賴總統所指示「面對五大國安統戰威脅及十七項因應策略」（即賴17條），協助金門縣政府採取有效措施因應陸方統戰分化與政治操作，確保金門鄉親的安全與福祉。

邱垂正強調，政府一向關心金門的建設與發展，縣府提供之建言，陸委會將納入政策參考，並協同相關機關積極協助金門推動兩岸事務，共同促進在地經濟繁榮發展，也期望中央與地方的充分溝通，共同維護台灣最大利益。

邱垂正 金門 陸委會

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