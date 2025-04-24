陸委會民調：近5成5民眾認為中共對台灣人民不友善

陸委會24日公布最新民調，在兩岸互動上，有54.4%民眾認為中共對台灣人民不友善；有34.1%民眾認為兩岸交流速度「剛剛好」，但與之相距不大的是，也有32.7%的民眾認為兩岸交流「太慢」。

陸委會表示，民調結果顯示，台灣人民認為中共對我不友善且滲透愈來愈嚴重，不認同中共消滅中華民國主權之政治主張；支持政府防範中共對台統戰滲透之安全管理作為，維護國家主權、安全及民主自由。

就近期陸配武統言論風波等時事議題，本次調查顯示，73.7%民眾認為中共對台滲透愈來愈嚴重，70.9%贊成立委或各級民意代表赴陸前需向政府申請許可後才能前往；67.8%贊成政府對在台鼓吹支持中共武統台灣、宣揚消滅中華民國等言論之陸配，予以廢止居留許可及要求出境；56.9%贊成政府對申請來台的陸籍人士，以其是否具有統戰背景作為審核標準。

陸委會進一步表示，台灣主流民意贊成兩岸互不隸屬，反對中共對台政策作為。調查顯示，有79.1%民眾贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」；84.4%民眾不贊成中共「一國兩制」主張、82.5%不認同中共說「台灣是中國領土的一部分，台灣從來不是一個國家」，及80.6%不認同中共主張堅持「一中原則」，推進統一。

陸委會指出，多數民眾認為中共對我政府與人民不友善，比例分別為70.9%、54.4%。34.1%民眾認為目前兩岸交流速度「剛剛好」，高於「太慢」的32.7%及「太快」的9.7%；有49.4%民眾認為在兩岸交流中「維護國家主權」較重要，高於「促進經濟發展」的42.9%。調查亦顯示，85.8%民眾支持台灣的未來由台灣2,300萬人決定，87.5％主張「廣義維持現狀」，維持此調查長期穩定趨勢。

陸委會強調，面對中共危害我國家主權安全之負面作為，政府將持續秉持「四個堅持」與「四個不變」，全力推動「和平四大支柱行動方案」及「國安統戰威脅十七項因應策略」，強化全社會防衛韌性，守護國家主權及台灣民主自由防線。

陸委會表示，本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在114年4月17日至21日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,099份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.96%。