將放寬第二類陸客來台？ 陸委會：有在討論、接近自由行

兩岸觀光旅遊，尤其是陸客來台觀光，從2023年我方宣布恢復第三地陸客來台、2024年大陸恢復福建旅客到金馬後，一直沒有進一步的措施。而對於是否開放第二類陸客來台，陸委會24日表示「有在討論」，接近於自由行。

陸委會主委邱垂正日前表示由於大陸現在對台灣看不出有任何善意，陸客團若由官方控制，容易引起統戰操作，且重申政府堅持小兩會先協商立場。陸委會副主委梁文傑24日主持例行記者會，本報記者詢問，去年陸客已恢復到金馬，第三地陸客來台已自前年恢復，政府是否發現統戰操作的痕跡？下一步政府會不會考慮推動開放第二類陸客來台？

就此梁文傑表示，金馬小三通旅遊開放以後，還是會持續的關切，甚至對於進來的人有一些特殊的活動都會注意，「你說有沒有統戰活動？當然有，但是我們會視情況視狀況來處理，但是對對岸來講，有這麼方便的管道來台灣從事統戰活動，他們是不會放過的」。

至於開放大陸人到其他地方後，來台灣旅遊，梁文傑說「這個是有在討論，但比較是類似接近自由行」，他補充說，當然也要看對方的看法，因為「對岸對自由行的會顧慮會更多一點，會比團體更顧慮更多一點」。他重申今年我方提出希望小兩會能夠先談一下，「但是還是很可惜，到目前為止都沒有什麼進展」，再度呼籲小兩會「能夠做一些回應，把一些該談的事情談一下，讓兩岸關係能夠繼續向前走」。

陸客恢復到馬祖、金門，分別自去年8月、9月底開始。據移民署統計，去年第四季僅金門就有4萬2,397人次陸客入境。至於2023年恢復的第三地陸客來台，根據行政院官網的數據，2024年全年有11萬6千人。

公開資料顯示，2001年行政院院會通過「開放大陸地區人民來台觀光推動方案」，將陸客區分為三類，第一類為經港澳來台觀光之大陸地區人民（2008年以後的直航陸客也在內）；第二類為赴國外旅遊或商務考察轉來台觀光之大陸地區人民；第三類為赴國外留學或旅居國外取得當地永久居留權之大陸地區人民。當時政府於2002年1月開放第三類陸客來台、同年5月開放第二類陸客來台、2008年7月開放第一類陸客來台。2011年開始新增陸客自由行。

疫情後我方政府全面禁止陸客入境，2023年9月1日起恢復開放旅居或留學海外、香港澳門之大陸地區人民可申請來台觀光，包含自由行以及團客。

此外對於位在台北的魔法牙醫診所被控與兩家旅行社合作，假借看診名義，短短半年違法仲介600多名陸籍人士來台，多從事非法打工，梁文傑則表示，現在的法規是允許大陸人來台灣就醫，牙醫的部分也是其中一個項目，但是牙醫必須要有嚴重性，不能說為了蛀牙申請來台灣，若其他嚴重的牙齒疾病是可以的。

他說，當時在審查魔法牙醫的申請案時發現有大量的異常現象，所以就邀集了衛福部、移民署等等進行查處，當時做的決定是魔法牙醫診所不再具有邀請大陸人士來台就醫的資格，而後交給調查單位去查。梁文傑也表示，目前看起來我們的許可辦法（大陸地區人民進入台灣地區許可辦法）並沒有問題，即審查的過程沒有問題，但審查人員必須要小心注意，因為類似這樣的想要找漏洞的時常會發生。