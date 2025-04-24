中肯元首會見 兩國提升至新時代中肯命運共同體

大陸國家主席習近平24日上午在北京人民大會堂同到大陸進行國事訪問的肯亞總統魯托（William Ruto）舉行會談，兩國元首一致同意將雙邊關係定位提升至新時代中肯命運共同體。習近平也表示，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中國不惹事也不怕事，願同世界各國一道，通過團結合作應對各種挑戰

根據大陸外交部發布消息，習近平指出，中肯建交62年來，推動兩國全面戰略合作夥伴關係不斷邁上新台階。中肯關係提升至新時代中肯命運共同體，是雙方的戰略選擇。中方願同肯方一道，打造新時代全天候中非命運共同體典範，引領中非關係發展和全球南方團結合作。

習近平強調，中肯雙方要繼續堅定支持彼此維護國家主權、安全、發展利益，中國超大規模市場始終對肯尼亞優質產品敞開大門，中方鼓勵更多有實力的中國企業赴肯投資興業。作為全球南方重要成員，中肯兩國要以實際行動堅定捍衛以聯合國為核心的國際體系，推動共商共建共享的全球治理，踐行真正的多邊主義，推動構建平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。

魯托表示，肯方堅定奉行一個中國政策，堅持台灣是中國領土不可分割的一部分。肯方感謝中國政府和人民為肯尼亞提升基礎設施水平、應對自然災害提供無私幫助，蒙內鐵路等一帶一路項目有力推動了肯尼亞國家發展。

魯托稱，肯方願同中方攜手建設命運共同體，全面對接經濟社會發展戰略，加強貿易、投資、基礎設施建設、科技等領域合作，增進教育、文化、旅遊交流，推進各自現代化進程，把兩國的未來更加緊密聯繫在一起。

會談後，兩國元首共同見證簽署共建「一帶一路」、高新科技、人文交流、經濟貿易、新聞傳媒等領域20項合作文件。雙方發表《中華人民共和國和肯尼亞共和國關於打造新時代全天候中非命運共同體典範的聯合聲明》。