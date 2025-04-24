再有4國人涉詐遭陸關押 陸委會示警：恐沒入境就被鎖定
根據陸委會統計，去年元旦至今年3月底，總共有82名國人赴陸失聯、遭留置盤查或遭限制人身自由，相較3月中旬數據增添7人，其中4人涉及詐騙罪。陸委會副主委梁文傑24日示警指出，國人在大陸被限制人身自由的主因之一就是涉及詐騙案件，他強調，到大陸從事詐騙不但不可取，而且相當危險，「微信對大陸警方來講幾乎是透明，可能還沒踏上中國大陸就已經被鎖定。」
陸委會持續更新國人赴陸遭關押數據。根據統計，從去年1月1號到今年3月31號，總共有82名國人赴中國大陸失聯、遭留置盤查或是遭限制人身自由，相較今年3月中旬公布的數據增加了7人。
梁文傑24日在例行記者會上透露，增加的7人，其中2人到目前為止仍然失聯，遭限制人身自由的5人，其中有4人涉及詐騙罪，1人涉及非法入境罪。他指出，國人在大陸被限制人身自由，最主要的一個原因就是跟詐騙案件有關，很多是年輕人被引誘過去當車手，或者當其他角色。
梁文傑說，我們再次呼籲到中國大陸去做詐騙的行為，不但不可取，而且相當危險，「很多人以為用微信傳來傳去沒有問題，詐騙集團也常常用微信來互相聯絡，但是微信對大陸的警方來講幾乎是透明，你可能還沒有踏上中國大陸，就已經被鎖定。」他強調，「再次呼籲國人不要到大陸去從事這種詐騙的行為，當然東南亞也不要去。」
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