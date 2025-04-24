陸阻世壯運選手來台？陸委會澄清「沒聽說」 曝報名人數

2025雙北世界壯年運動會將於5月17日登場，近日傳出因兩岸情勢不佳，陸方阻擋大陸選手來台參賽。不過，陸委會副主委梁文傑24日表示，目前沒有聽說相關情況。他並指陸委會將盡量協助讓大陸選手取得入台許可，目前有555名大陸人士報名參賽，陸委會已發出230多張入境許可。

梁文傑24日在例行記者會上表示，雙北世壯運不是一個很標準化的運動賽事，是以「個人」為報名，不像亞運、世大運有國家代表隊。陸委會的工作是去審查這些報名的（大陸籍）「個人」有沒有資格來台灣，或者有沒有符合安全上的考慮。

梁文傑指出，為了協助雙北辦好世壯運，陸委會採取盡量協助的態度，讓這些沒有代表隊身分的大陸人士可以進來台灣，同時保證台灣的社會秩序不會因為一下子進來這麼多人而受到騷擾。

梁文傑表示，我方只能發給這些陸籍人士來台灣的通行許可，「但大陸也要許可」，若拿不到大通證（大陸居民往來台灣通行證）就沒有辦法來台灣。不過他表示，到目前為止，陸委會「並沒有」聽說大陸方面對要參加世壯運的人有特別的政策，或是不核發（證件）的狀況，「我們也問了相關單位，目前沒有收到類似情況。」他強調，「世壯運是很純粹的體育活動，不應該會發生政治性阻撓的問題」。