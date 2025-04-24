陸配除籍解套方案受理第3天 陸委會：已收到800件

移民署月初向1.2萬名陸配與陸配二代寄出通知書，要求補繳大陸地區除籍證明，經過不少反彈後，陸委會兩度宣布放寬解套方案，且自21日開始受理，目前是開放受理的第3天，陸委會指出，已收到800件要求協助，其中600件是申請具結或者延期，200件則是不符條件但需要協助。陸委會並宣告，「不會再針對具結或者是延後的條件再有所改變」。

陸委會24日下午舉行記者會，本報記者提問陸配與陸配二代的除籍證明通知書解套方案目前受理情況如何？實務上是否還有遇到需要新增具結或者延後的樣態？

對此陸委會副主委梁文傑回應指出，自4月21日開始受理，到目前約600餘件想要具結或者延期，而不符合具結或延期條件但需要政府協助約有200餘件。

他表示，政府對於這些申請的案件，每一件都會仔細斟酌，提供最大的協助。到目前為止，很多爭議自從公布了這些方案之後，基本上都可以處理，但是「當然免不了會有一些個別的疑難雜症」，不管是陸委會、海基會、移民署都會全力的協助，「所以我們不會再針對具結或者是延後的條件再有所改變」。

此前陸委會於10日、16日兩度公布替代方案，作為除籍證明通知書的解套，將得以具結方式處理者擴展到六類樣態、延後辦理者則有三類樣態。

另有媒體詢問，2004年修法時，給予6個月寬限期，當年寄出多少通知書，多少人補件？對此梁文傑則僅回應指，當初給大家6個月時間回去補件，但並沒有額外發出通知單，也許20幾年前資訊不像現在這麼發達，很多陸配或者陸配子女不知道法律變更，才會變成現在要解決的問題。

此外就力挺更生黨主席吳軾子準備在5月10日號召陸配上街遊行抗議，民進黨政府對陸配及陸二、三代的歧視性打壓迫害，梁文傑則表示慎重告訴陸配與陸配子女，有任何疑難雜症「不要再去找什麼中間人或是中間團體」，而示威是每個人的權利，「但是政府的立場就是我們會依法執行，這個不會打折」。

而就陸委會近日核釋申領大陸定居證形同違反兩岸條例9-1條在大陸設籍，梁文傑表示，按照中共登錄戶口相關規定流程，有「一連串密接的要件」，但其中是以定居證作為核心。他重申現在政府是抓「核心概念」，就是拿到定居證「也認為等於是拿到了那邊的戶籍」。「有些人認為我們的擴張解釋，其實不是，因為兩邊的法律名詞本來就不一樣，該怎麼認定是由我方這邊來認定，不是由對方去認定」。

梁文傑並說明，兩岸條例寫的是戶籍，「當失去兩岸條例所謂的戶籍之後，就會聯動到其他法律，會失去我們國籍法上面所謂的中華民國國籍，聯動失去入境台灣的權利，包括享受健保的權利等」。

據公開消息，目前陸方並未公布過領取大陸定居證的台灣民眾數量統計，去年10月大陸國家移民管理局曾表示，「今年以來台胞申請來大陸定居人數呈逐月遞增趨勢，申請量已超過前十年總和」。