美驅逐艦勞倫斯號通過台海 陸東部戰區：全程跟監警戒

美軍驅逐艦「勞倫斯號」（DDG-110）23日從北至南通過台灣海峽。共軍東部戰區24日回應，解放軍東部戰區組織海空兵力，對美艦過航行動全程跟監警戒，依法有效處置。並正告美方停止歪曲炒作。

根據「東部戰區」公眾號24日消息，東部戰區新聞發言人施毅表示，23日，美「勞倫斯」號導彈驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作。解放軍東部戰區組織海空兵力，對美艦過航行動全程跟監警戒，依法有效處置。施毅批評，美有關言論顛倒是非、曲解法理、混淆視聽，誤導國際認知，「我們正告美方停止歪曲炒作，共同維護台海和平穩定。」

該消息發布時，同時附上現場跟監影片，身著橘色救生衣的共軍人員，手持望遠鏡觀看遠方的船隻，接著畫面向船隻拉近，已能清楚看見勞倫斯號的輪廓。

軍聞臉書粉專「Taiwan ADIZ」23日發布航跡圖指出，美國海軍阿利·勃克級驅逐艦「威廉·P·勞倫斯」號（DDG-110）通過台灣海峽位於台南外海。