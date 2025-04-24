漢光41號電腦兵推 陸國防部：「台獨」武裝純屬吹哨壯膽

近日我國軍「漢光41號」演習電腦兵推，推演應處中共灰色地帶侵擾及「由演轉戰」，大陸國防部發言人張曉剛24日對此稱，「台獨」武裝純屬吹哨壯膽，怎麼演都是潰敗的死局。他並喊話美國，堅決反對任何國家以台灣問題為藉口，強化地區軍事部署，挑動緊張對抗，中方將堅定捍衛自身領土主權。

張曉剛24日主持大陸國防部例行記者會，對我國軍「漢光41號」電腦兵推表示，「台獨」武裝煞有介事地擺練，純屬吹哨壯膽、搞心理安慰，怎麼演都是潰敗的死局。

會上，還有陸媒就有台灣媒體報導，民進黨規劃將全台1.3萬間超商，打造成「戰時樞紐」提問。張曉剛回應，「民進黨當局」為一黨私利竭力渲染所謂大陸威脅，製造社會恐慌，加緊備戰投入，如任其一意孤行，台灣必定兵凶戰危。

至於近期美菲等國的年度「肩並肩」軍演 ，美軍將在菲國北部呂宋海峽部署反艦導彈系統，有分析稱這是在演練台海危機時封鎖巴士海峽，以及，美印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）等美軍官員，近月持續示警大陸對台周邊軍演，可能是在進行動武的實戰預演。

張曉剛說，「我們堅決反對任何國家以台灣問題為藉口，強化地區軍事部署，挑動緊張對抗。不管風吹浪打，中方都堅定捍衛自身領土主權和海洋權益，有力維護地區和平穩定。」

張稱，「台灣問題純屬中國內政，怎麼解決是中國人自己的事，不容任何外來干涉。」他說，美方一些人對大陸捍衛國家主權和領土完整的正當必要之舉說三道四、妄加揣測，還妄圖用虛張聲勢的口號唬人，這恰恰暴露了其不惜破壞別人的家園，維護自身霸權私利的本性面目，「對中國威脅訛詐不管用，中國軍隊也不吃這一套。」