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陸下周首度舉辦「香山論壇先導會」 邀請30多國防務官員
在美中關係緊張，美菲「肩並肩」軍演近日啟動之際，大陸國防部發言人張曉剛24日宣布，4月28至30日，首次「北京香山論壇先導會」將在北京舉辦，以「全球安全面臨的機遇和挑戰」為主題，來自30餘個國家和國際組織的200多名防務官員、專家學者、媒體代表參會。
張曉剛24日主持大陸國防部4月例行記者會。就首次「北京香山論壇先導會」舉辦，他提到，透過多邊研討對話，提升論壇國際參與實效，為完善全球安全治理貢獻智慧，期間，還安排雙多邊會見及文化科技參訪活動。
大陸每年秋季舉辦北京香山論壇（簡稱香山論壇），由中國軍事科學學會舉辦，該學會由直屬於中共中央軍委的解放軍軍事科學院主管，是大陸年度主場軍事外交活動，去年以「共築和平、共享未來」為主題，設置4場全體會議和8場平行分組會議，邀90多個國家、國際組織官方代表團的500多名代表出席。
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