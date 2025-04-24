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南韓關切大陸在重疊水域設鋼構物 陸稱「僅為養殖設施」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中韓海洋事務對話合作機制第3次會議23日在韓國首爾舉行。（圖／取自大陸外交部網站）
中韓海洋事務對話合作機制第3次會議23日在韓國首爾舉行。（圖／取自大陸外交部網站）

中韓海洋事務對話合作機制第3次會議23日在首爾舉行，針對中方未經協商在韓中暫定措施水域（PMZ）設置鋼制構造物一事，韓方表示其正當合法海洋權益不能受到侵害的立場；韓聯社24日報導指，陸方稱相關構造物僅為養殖設施，與海洋區劃和領海問題毫無關係

據大陸外交部官網，本次會議由大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮、南韓東北亞中亞局局長姜英信共同主持，兩國相關涉海部門派員參加。雙方分別舉行全體會議和海洋秩序、務實合作工作組會議，就中韓之間涉海事務全面深入交換意見，氛圍友好務實。

大陸外交部指出，雙方積極評價中韓海洋事務對話合作水平，同意繼續加強溝通，妥善管控涉海分歧，推進海域劃界談判，加強海洋科研、環保、搜救、漁業、執法、海空安全及多邊框架下合作，增進互信，努力將黃海打造成和平之海、友誼之海、合作之海，共同推動中韓戰略合作夥伴關係不斷向前發展。雙方還就南黃海漁業養殖問題交換了意見。

韓聯社報導，南韓外交部24日表示，韓方在該場會議上，就陸方未經協商，就在韓中暫定措施水域（PMZ）設置鋼制構造物一事傳達政府關切。姜英信強調，韓方正當合法的海洋權益不能受到侵害的立場；陸方指相關構造物僅為養殖設施，與海洋區劃和領海問題毫無關係。

綜合法廣、韓聯社稱，位於黃海海域（韓稱西海）的「韓中暫定措施水域」，是韓中專屬經濟區（EEZ）重疊水域的一部分，兩國政府共同管理該水域水產資源，但從去年4月至今年初，大陸陸續在此區域設置鋼構物，在韓引發爭議。

南韓政府消息人士日前透露，韓方曾在今年2月派遣海水部旗下「海洋科學技術院」調查船前往位於韓國西部海域離於島（陸稱蘇岩礁）附近的暫定措施水域，試圖考察陸方設置的鋼製構築物，但遭陸方阻撓；陸駐韓使館發言人當時回應，陸方設置的相關設施是深海漁業養殖設施，位於中國近海，是中方對近海海洋資源的合理利用。

南韓 外交部 關係

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