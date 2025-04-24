關稅摩擦後釋善意？陸駐加國大使：希望雙方關係在正確基礎上重啟

中國大陸與加拿大關係，先前因加拿大對大陸電動車和鋼鋁製品課徵關稅而產生摩擦，大陸駐加大使王鏑日前接受加媒專訪時表示，中方願意向前看，希望加方能同中方相向而行，在正確的基礎上推動中加關係重回正軌，希望雙方關係能夠在正確基礎上進行「重啟」。

根據陸駐加國使館官網，王鏑21日接受加拿大新聞通訊社加通社（The Canadian Press）專訪，回應美國總統川普實施對等關稅、中加關係以及日前大陸對加拿大產品課徵關稅等問題。

王鏑在回應美國實施關稅一事時指出，注意到加拿大沒有退縮，和中方一樣對美國的無理單邊關稅予以堅決抵制，「我們不僅是為中加兩國而戰，也是為國際社會而戰，應該說在這個問題上，中國和加拿大都承擔起了我們的國際責任和歷史責任。」

針對加拿大和中國如何攜手合作？王鏑表示，中方就當前的形勢與加拿大保持溝通，他跟加拿大相關部門近期就這個問題進行多次溝通，並感受到加方相關部門，也表達了願意跟中方就當前的問題加強溝通的積極態度。

王鏑強調，中國是加拿大的機遇，不是加拿大的威脅。中加雙方如果秉持正確認知、相互尊重、求同存異的精神，完全可以實現相互成就。中加攜手合作，在雙邊層面可以助力各自的發展事業。

他並喊話，希望加拿大政府也能以同樣的誠意回應中方，為雙方企業的合作提供助力，而不是阻力，讓市場原則在中加經貿合作中發揮主導作用，而不是讓意識形態偏見綁架雙邊務實合作，因為這最終會損害兩國老百姓的利益。

而針對加通社記者提問，大陸今年3月對原產於加拿大的菜籽油、油渣餅、豌豆等加徵關稅一事，王鏑回應，該舉措是針對加拿大對中方發起的單邊歧視性關稅的回應，「這件事的前因後果和是非曲直是非常清楚的，敦促加方尊重客觀事實和世貿組織規則」，他也表示，該反制措施不是永久性的措施，可以根據加方政策的調整而調整，希望加方能盡快採取措施來糾正錯誤做法。