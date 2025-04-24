快訊

川普之亂爆美元信心危機 民眾存款上演「棄美從金」？

收賄涉嫌重大…鄭文燦被法官認有串證、逃亡之虞 限制出境再延8月

聽新聞
0:00 / 0:00

關稅摩擦後釋善意？陸駐加國大使：希望雙方關係在正確基礎上重啟

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸駐加拿大大使王鏑。（圖／取自大陸駐加使館）
大陸駐加拿大大使王鏑。（圖／取自大陸駐加使館）

中國大陸與加拿大關係，先前因加拿大對大陸電動車和鋼鋁製品課徵關稅而產生摩擦，大陸駐加大使王鏑日前接受加媒專訪時表示，中方願意向前看，希望加方能同中方相向而行，在正確的基礎上推動中加關係重回正軌，希望雙方關係能夠在正確基礎上進行「重啟」。

根據陸駐加國使館官網，王鏑21日接受加拿大新聞通訊社加通社（The Canadian Press）專訪，回應美國總統川普實施對等關稅、中加關係以及日前大陸對加拿大產品課徵關稅等問題。

王鏑在回應美國實施關稅一事時指出，注意到加拿大沒有退縮，和中方一樣對美國的無理單邊關稅予以堅決抵制，「我們不僅是為中加兩國而戰，也是為國際社會而戰，應該說在這個問題上，中國和加拿大都承擔起了我們的國際責任和歷史責任。」

針對加拿大和中國如何攜手合作？王鏑表示，中方就當前的形勢與加拿大保持溝通，他跟加拿大相關部門近期就這個問題進行多次溝通，並感受到加方相關部門，也表達了願意跟中方就當前的問題加強溝通的積極態度。

王鏑強調，中國是加拿大的機遇，不是加拿大的威脅。中加雙方如果秉持正確認知、相互尊重、求同存異的精神，完全可以實現相互成就。中加攜手合作，在雙邊層面可以助力各自的發展事業。

他並喊話，希望加拿大政府也能以同樣的誠意回應中方，為雙方企業的合作提供助力，而不是阻力，讓市場原則在中加經貿合作中發揮主導作用，而不是讓意識形態偏見綁架雙邊務實合作，因為這最終會損害兩國老百姓的利益。

而針對加通社記者提問，大陸今年3月對原產於加拿大的菜籽油、油渣餅、豌豆等加徵關稅一事，王鏑回應，該舉措是針對加拿大對中方發起的單邊歧視性關稅的回應，「這件事的前因後果和是非曲直是非常清楚的，敦促加方尊重客觀事實和世貿組織規則」，他也表示，該反制措施不是永久性的措施，可以根據加方政策的調整而調整，希望加方能盡快採取措施來糾正錯誤做法。

加拿大 溝通 關係

延伸閱讀

聯準會褐皮書：美國出現漲價和經濟活動減緩情形

白宮證實川普考慮豁免「汽車零組件」關稅 中國可望受惠

川普擬調降對中關稅？白宮：美國不會單方面調整

川普關稅太猛恐打斷美國3條腿 謝金河：他若把台灣當敵人很難贏

相關新聞

受關稅戰影響？德媒指北京擬解除對歐洲議會議員制裁

當前美國總統川普關稅政策，導致中國大陸與美國、歐美關係緊張之際，傳出陸方有意單方面部分解除2021年對5名歐洲議會議員施...

關稅摩擦後釋善意？陸駐加國大使：希望雙方關係在正確基礎上重啟

中國大陸與加拿大關係，先前因加拿大對大陸電動車和鋼鋁製品課徵關稅而產生摩擦，大陸駐加大使王鏑日前接受加媒專訪時表示，中方...

伊朗外長訪陸 王毅：伊朗核問題應政治外交解決 反對非法單邊制裁

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）23日訪問大陸，與大陸外交部長王毅在北京舉行會談，雙方討論兩國關係、美...

陸在聯合國控美關稅單邊霸凌 80多國參與安理會非正式會議

美國與中國大陸關稅戰下各自出招，大陸常駐聯合國代表傅聰，當地時間23日主持「單邊主義和霸凌行徑對國際關係的衝擊」的安理會...

中美高層將對話？港媒：人行行長抵美 美財長「不排除會面」

中國大陸與美國貿易戰局勢瞬息萬變之際，港媒報導，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝據悉正在美國華盛頓，出席國際貨幣基金組...

中國漫記／關稅戰下 陸為何低調赴巴西再談兩洋鐵路？

美國想以關稅為手段封鎖中國影響力，但另一場無聲較量在南美洲上演。4月11日，中國大陸對美最高報復性關稅起徵，同一天一支12人的代表團，以中國基建狂魔的化身，正在巴西暢想與勾勒著一條達6000公里以上的跨洋鐵路。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。