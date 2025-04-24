伊朗外長訪陸 王毅：伊朗核問題應政治外交解決 反對非法單邊制裁

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）23日訪問大陸，與大陸外交部長王毅在北京舉行會談，雙方討論兩國關係、美國關稅及伊朗核問題等，王毅表示，伊朗核問題上，反對動輒訴諸武力和非法單邊制裁，並讚賞伊朗關於不發展核武器的承諾，阿拉奇則表示，願同中方就此保持密切溝通協調。

據大陸外交部官網，在兩國關係方面，王毅表示，伊朗是中國在中東地區的全面戰略夥伴。中伊友好歷經國際風雲考驗，發展中伊關係是雙方共同的戰略選擇。近年來，中伊同舟共濟、守望相助，在應對單邊霸凌的鬥爭中團結協作，中伊關係戰略成色更加突出。

阿拉奇則表示，伊方高度重視發展對華關係，恪守一個中國原則，支持中方維護自身核心利益。伊中全面戰略夥伴關係建立在相互信任基礎上，正處於歷史最好時期。兩國友誼基礎牢固，不會受其他因素影響。

伊朗核問題方面，王毅強調，中方始終致力於伊朗核問題政治外交解決，反對動輒訴諸武力和非法單邊制裁，中方讚賞伊朗關於不發展核武器的承諾，尊重伊朗和平利用核能的權利，支持伊朗與包括美國在內各方開展對話，通過協商談判維護正當合法權益，這有助於維護國際核不擴散體系，也有助於促進地區和平與穩定；阿拉奇則表示，讚賞中方在推動伊朗核問題政治外交解決上發揮的重要積極作用，願同中方就此保持密切溝通協調。

雙方外長會談，也討論到美國關稅問題，王毅稱，當今世界亂象頻生。美國濫施關稅盡失人心，自我孤立於國際社會。國際社會比任何時候都需要團結一致堅持多邊主義，維護國際關係基本準則；阿拉奇則表示，面對美國濫施關稅、大搞霸凌，伊方將繼續同中方堅定相互支持，共同反對單邊主義、霸權主義，共同維護多邊主義。

雙方還就巴以衝突、敘利亞、葉門和紅海局勢等地區問題交換了意見。未來合作方面，王毅表示中方願同伊方一道，不斷鞏固各領域友好合作，共同推動上海合作組織、金磚機制等發揮更大作用；阿拉奇稱，伊方支持中方擔任上海合作組織輪值主席國工作，願與中方密切高層交往，擴大互利合作，加強在聯合國、金磚等多邊機制溝通協調。