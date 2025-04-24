快訊

快訊／ChatGPT全球無預警當機進不去！上班族哀號：問問題沒反應

逆向行駛撞康橋環島車隊釀7生輕重傷 冷氣工遭羈押禁見

國民黨宜蘭縣黨部驚傳遭檢調搜索 罷免綠委領銜人全被帶走

聽新聞
0:00 / 0:00

陸在聯合國控美關稅單邊霸凌 80多國參與安理會非正式會議

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸常駐聯合國代表傅聰23日在「單邊主義和霸凌行徑對國際關係的衝擊」安理會阿里亞模式會議發言。（環球網）
大陸常駐聯合國代表傅聰23日在「單邊主義和霸凌行徑對國際關係的衝擊」安理會阿里亞模式會議發言。（環球網）

美國與中國大陸關稅戰下各自出招，大陸常駐聯合國代表傅聰，當地時間23日主持「單邊主義和霸凌行徑對國際關係的衝擊」的安理會阿里亞模式會議，包括安理會成員在內的80多國與會。傅聰於會中致詞時表示，國際上的事情由大家商量著辦，沒有誰高人一等，不能誰的「胳膊粗」誰就說了算。「任何國家都無權凌駕於國際法之上。」

「阿里亞模式」會議與安理會正式會議不同，它是以曾任安理會主席的委內瑞拉大使迭戈·阿里亞（Diego Arria）的名字命名的一種特殊會議模式，通常是應安理會1個或多個成員的倡議召開，對所有聯合國會員國、常駐觀察員、有關聯合國實體、民間社會組織和新聞界代表開放。

環球網24日報導，傅聰於在開場發言中表示，80年前，作為世界反法西斯戰爭勝利的重要成果，聯合國應運而生，奠定了現代國際秩序，開啟了世界和平與發展的新篇章。從此多邊主義成為廣泛共識，和平發展成為人心所向，合作共贏成為普遍追求。

他指，80年後的今天，世界進入新的動蕩變革期。單邊主義甚囂塵上，霸凌行徑大行其道，嚴重衝擊以聯合國為核心的國際體系，公然挑戰以國際法為基礎的國際秩序。

傅聰也點名，近期美國以各種藉口宣布對所有貿易伙伴濫施關稅，嚴重侵犯各國正當權益，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定。

他批評，美方打著所謂追求「對等」、「公平」的旗號搞零和博弈，本質上是以關稅為手段顛覆現有國際經貿秩序，以美國利益凌駕於國際社會公利，以犧牲全世界各國的正當利益服務美國的霸權利益。

他指，世界再次走到關鍵的十字路口。是堅定倡導多邊主義，還是允許單邊主義肆意蔓延？是推動國際關係民主化，還是放任強權政治？是遵守國際法和國際關係基本準則，還是重回弱肉強食的叢林法則？在這些事關各國根本利益、事關人類前途命運的重大問題上，國際社會必須作出正確抉擇，發出一致聲音，採取共同行動。

傅聰稱，「面對國際局勢亂象頻出，中國的選擇明確而堅定。我們始終站在多邊主義一邊，站在公道正義一邊，站在國際社會共同利益一邊」，他稱，「作為安理會常任理事國，中國踐行真正的多邊主義，堅定反對霸權主義、強權政治，始終堅守正義、主持公道。面對美方濫施關稅的倒行逆施，中國挺身而出，果斷採取反制措施，不僅是為了維護自身正當權益，也是為了維護包括廣大中小國家在內的國際社會共同利益，為了捍衛國際公平正義。」

安理會 經貿 美國 聯合國 關稅 霸凌

延伸閱讀

川普擬調降對中關稅？白宮：美國不會單方面調整

川普關稅太猛恐打斷美國3條腿 謝金河：他若把台灣當敵人很難贏

美財長：美中必須互降關稅才談得下去

白宮：川普未軟化對中立場 不會單方面降低對中關稅

相關新聞

伊朗外長訪陸 王毅：伊朗核問題應政治外交解決 反對非法單邊制裁

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）23日訪問大陸，與大陸外交部長王毅在北京舉行會談，雙方討論兩國關係、美...

中美高層將對話？港媒：人行行長抵美 美財長「不排除會面」

中國大陸與美國貿易戰局勢瞬息萬變之際，港媒報導，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝據悉正在美國華盛頓，出席國際貨幣基金組...

陸在聯合國控美關稅單邊霸凌 80多國參與安理會非正式會議

美國與中國大陸關稅戰下各自出招，大陸常駐聯合國代表傅聰，當地時間23日主持「單邊主義和霸凌行徑對國際關係的衝擊」的安理會...

中國漫記／關稅戰下 陸為何低調赴巴西再談兩洋鐵路？

美國想以關稅為手段封鎖中國影響力，但另一場無聲較量在南美洲上演。4月11日，中國大陸對美最高報復性關稅起徵，同一天一支12人的代表團，以中國基建狂魔的化身，正在巴西暢想與勾勒著一條達6000公里以上的跨洋鐵路。...

國人申領大陸身分證件 再限縮

賴政府對於國人申領大陸身分證件的規定再收緊，陸委會近日作出最新函釋指，為確保兩岸人員單一身分制度，兩岸條例規定台灣人民不...

李強致信日相 呼籲攜手應對美關稅

就在中美關稅大戰升溫之際，大陸總理李強致信日本首相石破茂，呼籲攜手應對美國總統川普的關稅政策。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。