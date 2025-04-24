中美高層將對話？港媒：人行行長抵美 美財長「不排除會面」

中國大陸與美國貿易戰局勢瞬息萬變之際，港媒報導，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝據悉正在美國華盛頓，出席國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行舉行春季會議。先前美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，不排除與潘功勝會面。如果貝森特和潘功勝會面，將是關稅戰開打以來，中美雙方高層首度對話。

星島頭條24日稱，IMF和世界銀行春季會議，本周一起至周六（21至26日）在華盛頓舉行，全球財長和央行行長均會出席，報導提到，雖然本次會議重點在就業增長，但受到貿易緊張局勢，其對全球經濟影響將成為焦點。

先前，潘功勝16日曾在北京會見高盛集團行政總裁蘇德巍（David Solomon），就全球經濟金融形勢及中國宏觀經濟政策深入交流。

綜合法新社、金融時報等媒體報導，貝森特於當地時間23日在華府告訴記者，美中雙方必須緩和局勢，他認為雙方都在等待對話。貝森特也表示，在展開談判前，美、中必須先降低對彼此商品徵收的驚人高額關稅，他認為，雙方都不相信當前高關稅可以持續。

目前美國目前對許多大陸進口商品課徵145%關稅，北京當局則對美國商品關稅稅率提高至125%以作為反制。貝森特稱，當前狀況「等同於禁運」，他表示兩國貿易中斷「不符合任何人的利益」。