快訊

快訊／ChatGPT全球無預警當機進不去！上班族哀號：問問題沒反應

逆向行駛撞康橋環島車隊釀7生輕重傷 冷氣工遭羈押禁見

國民黨宜蘭縣黨部驚傳遭檢調搜索 罷免綠委領銜人全被帶走

聽新聞
0:00 / 0:00

中美高層將對話？港媒：人行行長抵美 美財長「不排除會面」

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
港媒指人行行長潘功勝目前正在美國華盛頓，出席國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行舉行春季會議。（新華社資料照）
港媒指人行行長潘功勝目前正在美國華盛頓，出席國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行舉行春季會議。（新華社資料照）

中國大陸與美國貿易戰局勢瞬息萬變之際，港媒報導，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝據悉正在美國華盛頓，出席國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行舉行春季會議。先前美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，不排除與潘功勝會面。如果貝森特和潘功勝會面，將是關稅戰開打以來，中美雙方高層首度對話。

星島頭條24日稱，IMF和世界銀行春季會議，本周一起至周六（21至26日）在華盛頓舉行，全球財長和央行行長均會出席，報導提到，雖然本次會議重點在就業增長，但受到貿易緊張局勢，其對全球經濟影響將成為焦點。

先前，潘功勝16日曾在北京會見高盛集團行政總裁蘇德巍（David Solomon），就全球經濟金融形勢及中國宏觀經濟政策深入交流。

綜合法新社、金融時報等媒體報導，貝森特於當地時間23日在華府告訴記者，美中雙方必須緩和局勢，他認為雙方都在等待對話。貝森特也表示，在展開談判前，美、中必須先降低對彼此商品徵收的驚人高額關稅，他認為，雙方都不相信當前高關稅可以持續。

目前美國目前對許多大陸進口商品課徵145%關稅，北京當局則對美國商品關稅稅率提高至125%以作為反制。貝森特稱，當前狀況「等同於禁運」，他表示兩國貿易中斷「不符合任何人的利益」。

中國人民銀行 美國 華盛頓 關稅

延伸閱讀

美財長強調美中貿易戰需互相化解 否認片面降關稅之說

川普擬調降對中關稅？白宮：美國不會單方面調整

貝森特、川普發言振奮市場？克魯曼：別上當 美國處境更糟了

美財長：美中必須互降關稅才談得下去

相關新聞

伊朗外長訪陸 王毅：伊朗核問題應政治外交解決 反對非法單邊制裁

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）23日訪問大陸，與大陸外交部長王毅在北京舉行會談，雙方討論兩國關係、美...

中美高層將對話？港媒：人行行長抵美 美財長「不排除會面」

中國大陸與美國貿易戰局勢瞬息萬變之際，港媒報導，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝據悉正在美國華盛頓，出席國際貨幣基金組...

陸在聯合國控美關稅單邊霸凌 80多國參與安理會非正式會議

美國與中國大陸關稅戰下各自出招，大陸常駐聯合國代表傅聰，當地時間23日主持「單邊主義和霸凌行徑對國際關係的衝擊」的安理會...

中國漫記／關稅戰下 陸為何低調赴巴西再談兩洋鐵路？

美國想以關稅為手段封鎖中國影響力，但另一場無聲較量在南美洲上演。4月11日，中國大陸對美最高報復性關稅起徵，同一天一支12人的代表團，以中國基建狂魔的化身，正在巴西暢想與勾勒著一條達6000公里以上的跨洋鐵路。...

國人申領大陸身分證件 再限縮

賴政府對於國人申領大陸身分證件的規定再收緊，陸委會近日作出最新函釋指，為確保兩岸人員單一身分制度，兩岸條例規定台灣人民不...

李強致信日相 呼籲攜手應對美關稅

就在中美關稅大戰升溫之際，大陸總理李強致信日本首相石破茂，呼籲攜手應對美國總統川普的關稅政策。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。