習近平與亞國總統會談 批貿易戰

大陸國家主席習近平與亞塞拜然總統阿利耶夫昨日會談時說，關稅戰、貿易戰破壞多邊貿易體制，衝擊世界經濟秩序，並指大陸願同亞塞拜然一道，維護自身正當權益，捍衛國際公平正義。

據大陸外交部網站消息，習近平昨日在北京人民大會堂同前往大陸進行國事訪問的阿利耶夫舉行會談，針對美中關稅議題，習近平表示，關稅戰、貿易戰損害各國正當權益，破壞多邊貿易體制，衝擊世界經濟秩序。大陸願同亞方一道，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護自身正當權益，捍衛國際公平正義。

大陸與亞塞拜然雙方宣布建立「中亞全面戰略夥伴關係」。習近平說，儘管國際形勢風雲變幻，但雙方關係萬里同契、歷久彌堅。大陸支持亞方維護國家主權、獨立和領土完整，願同亞方深入開展執法安全合作，堅決打擊「三股勢力」。陸方通稿並指，亞方表示「堅持台灣是中國領土不可分割的一部分，支持中國政府為實現國家統一所做的一切努力」。

而大陸外長王毅廿二日分別「應約」與英國外交大臣拉米、奧地利外長梅爾賴辛格通話。據大陸外交部網站，王毅向拉米表示美國以關稅為武器對各國進行無差別攻擊，大陸站出來予以阻止，不僅是為了維護自身正當權益，更是為了維護國際規則。

王毅與梅爾賴辛格通話時則說，希望奧地利新政府「繼續奉行對華友好政策」，且指大陸願與歐盟進一步密切高層交往，妥善管控分歧。二人同樣談及美國關稅議題，王毅向歐洲喊話，應共同捍衛多邊貿易體制，共建開放型世界經濟。

王毅明日起將展開為期六日的新一輪外事行程，赴哈薩克出席大陸一中亞外長第六次會晤、中哈外長戰略對話，並赴巴西出席金磚國家外長會晤和金磚國家安全事務高級代表會議。