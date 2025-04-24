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李強致信日相 呼籲攜手應對美關稅

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
日本首相石破茂昨透過訪問大陸的日本公明黨黨魁齊藤鐵夫（左）將其寫給大陸國家主席習近平的親筆信轉交給大陸政協主席王滬寧（右），圖為齊藤鐵夫與王滬寧昨日會見。（新華社）
日本首相石破茂昨透過訪問大陸的日本公明黨黨魁齊藤鐵夫（左）將其寫給大陸國家主席習近平的親筆信轉交給大陸政協主席王滬寧（右），圖為齊藤鐵夫與王滬寧昨日會見。（新華社）

就在中美關稅大戰升溫之際，大陸總理李強致信日本首相石破茂，呼籲攜手應對美國總統川普的關稅政策。

據日本共同社報導，多名日本政府相關人士廿二日透露，日本經由大陸駐日大使吳江浩，接收了李強的親筆信。信中內容似乎是強調在川普政府接連推出高關稅措施的形勢下，有必要共同對抗保護主義。報導稱，大陸似乎有意拉攏日本，而日本將考慮與中國大陸的關係並慎重對待。對於這封李強的親筆信，日本政府內有人提出「展示對話姿態，在日中之間的難題上能夠獲得成果就行」。

日本執政聯盟領袖之一的公明黨魁齊藤鐵夫，廿二日也啟程訪問大陸，並於昨日和大陸政協主席王滬寧會見時，轉交石破茂致大陸國家主席習近平的親筆信給王滬寧。齊藤並要求撤銷福島核廢水排海後的日本水產品進口限制，恢復進口日本產牛肉。

王滬寧表示，兩國懸而未決的問題要通過反覆對話來解決，建立互信很重要。據報導，雙方還討論了川普關稅措施。稍早齊藤鐵夫率團在廿二日與中共中聯部長劉建超會見，據中聯部官網，齊藤鐵夫表示公明黨「在歷史、台灣問題上，堅守一九七二年日中聯合聲明的立場」。

另據新加坡聯合早報報導，在川普關稅壓力下，石破內閣確實有改善日中關係的戰略需求。因此，北京提出推進中日韓自由貿易協定簽訂，以及今年上半年有可能解除對日本水產品的限令，對日本而言確實是可以取得經濟實際利益的措施，也能緩解來自川普的關稅壓力。此外，由日本自民黨幹事長森山裕擔任會長的日中友好議員聯盟，也將於廿七日訪問大陸。

而對於石破茂向靖國神社供奉祭品，大陸駐日本大使館表示，已向日方提出嚴正交涉，並強調正確對待和深刻反省侵略歷史，是日本戰後重返國際社會的重要前提，也是日本同亞洲鄰國發展關係的政治基礎。

川普 日本 石破茂

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日本公明黨魁會王滬寧 轉交石破茂親筆信給習近平

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