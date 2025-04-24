陸國台辦談2758決議 陸委會批曲解

在我方教育部門建議教科書明言聯合國二七五八號決議未提及中華民國或台灣之後，大陸國台辦昨日上午發布「系列答問」，稱近期民進黨出於「謀獨」目的，勾連外部勢力歪曲抹黑該決議，企圖誤導台灣民眾和國際輿論。陸委會則批評中共當局刻意曲解該決議，並與其所謂「一中原則」進行不當連結。

據國台辦官方微信公眾號發布的「聯大第二七五八號決議系列答問（一）」，指出近期民進黨當局出於「謀獨」目的，勾連外部勢力歪曲抹黑聯大第二七五八號決議，企圖誤導台灣民眾和國際輿論。發布「系列答問」是為了闡釋該決議核心意涵，「增進廣大台灣同胞及國際社會對一個中國原則的正確認知」。

國台辦在該文中聲稱，「一九四九年中華人民共和國中央人民政府成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替」。該文提及，在聯合國體系內理應由中共政府指派代表參加，「把已經不能代表中國人民的台灣當局代表驅逐出聯合國」。對於一九七一年十月二十五日聯大通過二七五八號決議，國台辦文章稱，決議「徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題」。

陸委會昨透過書面指出，該決議的內容未提到台灣，也未確認台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣。陸委會批評中共當局刻意曲解該決議，並與其所謂「一中原則」進行不當連結。陸委會強調，「中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬是台海客觀現狀，以及國際社會公認的事實」，呼籲理性務實處理兩岸關係。

先前，大陸國台辦曾於二○二○年、二○二二年，因民進黨政府不承認九二共識，和九二共識卅周年的背景下，發布「九二共識問答」和「九二共識」系列微講座等內容，宣傳陸方立場。