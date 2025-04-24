聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／定居證即設籍？ 陸委會擴張解釋

聯合報／ 記者廖士鋒／報導
陸委會近日最新函釋指出，依據兩岸條例，台灣人民不得在大陸設有戶籍或領用大陸護照，若持有中共居民身分證或定居證，亦屬違反規定。 （聯合報系資料照）
陸委會近日最新函釋指出，依據兩岸條例，台灣人民不得在大陸設有戶籍或領用大陸護照，若持有中共居民身分證或定居證，亦屬違反規定。 （聯合報系資料照）

陸委會去年沒有明確說違法的「定居證」，今年已經認定成為與大陸身分證一樣，違反兩岸條例的戶籍規範，此舉形同恣意解釋兩岸各自的法令，把實質上並未在大陸設籍者視同在大陸設籍，遂得以刪除其台灣戶籍。

陸委會的說法是，持有中共「定居證」、「居民身分證」具有行政上之一致性，「自我方行政管理言之，亦無從再予切割」。

事實上這兩種證件仍有根本差異。根據大陸頒布的「台灣居民定居證明簽發服務指南」，若台灣民眾在大陸申請定居，需要在收到「批准定居通知書」後半年內到申請定居的公安局領取定居證，並上繳台灣身分證、台胞證、出入境證件（護照），後續還需在期限內持定居證到「戶口登記機關」申領大陸居民身分證。

換言之，依陸方規定，在定居證階段，並不具備大陸身分證，也尚未在大陸地區「辦理常住戶口登記手續」，陸委會這次的核釋，明顯忽視持有定居證者並未在大陸「設籍」，這道理就如同我方移民署發給境外人士、無戶籍國民的定居證，也不等於完成初設戶籍登記一樣。

今年以來政府清查民眾持有大陸相關證件，包含身分證、定居證、居住證等，早已經出現違法濫權的疑慮，除這次定居證外，先前移民署寄出一點二萬份補繳除籍證明通知書，也明顯帶有「有罪推定」，要求這些來台幾十年的民眾，收到通知書後去證明自己有大陸戶籍、再自行完成除籍。

如果陸委會持續恣意擴張解釋法律，以防止大陸將台灣人「中國公民化」為由，用行政手段強力區隔「台灣地區人民」與「大陸地區人民」，且威嚇台灣民眾申領大陸相關證件，恐怕有一天連申請大陸的台胞證都會被認定是觸法。

戶籍 身分證 陸委會

延伸閱讀

大陸浙江台州街頭爆發槍擊案！疑緬北通緝犯遇盤查拒捕 傳有警察死亡

一周與34國會談！白宮證實收到18份貿易提案 準備與大陸達協議

在陸設籍規定再收緊！陸委會最新函釋：持定居證也觸法

大陸海警4艘船再闖金門水域 海巡驅離全程併航監控

相關新聞

陸委會：民眾持大陸定居證觸法

賴政府對於國人申領大陸身分證件的規定再收緊，陸委會近日作出最新函釋指，為確保兩岸人員單一身分制度，兩岸條例規定台灣人民不...

新聞眼／定居證即設籍？ 陸委會擴張解釋

陸委會去年沒有明確說違法的「定居證」，今年已經認定成為與大陸身分證一樣，違反兩岸條例的戶籍規範，此舉形同恣意解釋兩岸各自...

李強致信日相 呼籲攜手應對美關稅

就在中美關稅大戰升溫之際，大陸總理李強致信日本首相石破茂，呼籲攜手應對美國總統川普的關稅政策。

習近平與亞國總統會談 批貿易戰

大陸國家主席習近平與亞塞拜然總統阿利耶夫昨日會談時說，關稅戰、貿易戰破壞多邊貿易體制，衝擊世界經濟秩序，並指大陸願同亞塞...

陸國台辦談2758決議 陸委會批曲解

在我方教育部門建議教科書明言聯合國二七五八號決議未提及中華民國或台灣之後，大陸國台辦昨日上午發布「系列答問」，稱近期民進...

在陸設籍規定再收緊！陸委會最新函釋：持定居證也觸法

賴政府對於國人申領大陸身分證件的規定再收緊！陸委會近日作出最新函釋指，為確保兩岸人員單一身分制度，兩岸條例規定台灣人民不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。