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日本公民黨魁會見王滬寧 轉交石破茂致習近平親筆信

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
日本公民黨主席齊藤鐵夫23日在北京與大陸全國政協主席王滬寧舉行會談，並將日本首相石破茂致大陸國家主席習近平的親筆信轉交給王滬寧。（路透）
日本公民黨主席齊藤鐵夫23日在北京與大陸全國政協主席王滬寧舉行會談，並將日本首相石破茂致大陸國家主席習近平的親筆信轉交給王滬寧。（路透）

日本執政聯盟之一的公民黨主席齊藤鐵夫正在北京訪問，他23日在北京與大陸全國政協主席王滬寧舉行會談，就美國關稅議題，齊藤鐵夫強調，美中維持關係穩定，對國際社會而言極其重要。他並將日本首相石破茂致大陸國家主席習近平的親筆信轉交給王滬寧。

日本共同社報導，齊藤鐵夫在會談中，要求中方撤銷因東京電力福島核汙水排海而採取的日本水產品進口限制。齊藤強調，中國擔負起責任對日中經濟發展而言很重要。王滬寧則表示，兩國間懸而未決的問題要通過反覆對話來解決，建立互信很重要。

報導指出，兩人還討論了美國川普政府的關稅措施。齊藤指出，對全球經濟擁有巨大影響力的美中維持關係穩定，對國際社會而言極其重要，並表示正關注著美中關係對日本企業的影響。

齊藤在會談中還提到，必須把重要的日中關係傳給下一代。王滬寧則呼籲加強中日兩國合作關係，表示應該為亞洲與世界的和平與穩定做出貢獻。

齊藤於22日至24日訪問大陸，中共中聯部長劉建超22日與齊藤會面時表示，大陸願同日方攜手應對共同挑戰，願發揮好執政黨交流機制，建設性管控分歧，增進中日政治互信。

面對川普對全球加徵關稅，除了石破茂致習近平親筆信外，共同社22日引述多名日本政府相關人士報導，大陸國務院總理李強已致信日本首相石破茂，呼籲攜手應對，共同對抗保護主義。報導稱，這顯示在美中關稅大戰、對立加深之際，中方有意拉攏日本。日方將考慮與北京的關係並慎重對待。

日本 王滬寧 美中關係

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