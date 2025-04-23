新加坡PSA集團 考慮出售長江和記港口業務20%股份

香港首富李嘉誠家族旗下長江和記實業，出售非大陸港口資產進展未明朗之際，新加坡國營投資公司淡馬錫（Temasek）旗下新加坡國際港務集團（PSA International），正探索出售持有的長江和記實業20% 的股份。兩位知情人士表示，該公司將加入這家香港企業集團備受爭議的出售計畫。

路透報導，上個月香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業宣布，將把持有包括巴拿馬運河沿岸兩個港口在內的 80% 的股份，出售給貝萊德帶頭的一家公司。該控股公司的股權價值為 142 億美元。

美國總統川普稱讚該協議是「收回」運河。然而大陸官方媒體批評這是對大陸利益的背叛，大陸市場監管機構已啟動反壟斷審查。

兩位知情人士表示，新加坡國營投資者淡馬錫全資擁有的港口營運商新加坡港務集團（PSA）最終是否決定出售，將取決於長江和記是否繼續進行交易。

長江和記與貝萊德主導的財團已同意進行為期 145 天的獨家談判。

長江和記與貝萊德財團的交易涉及23個國家的43個港口。該公司的企業價值（包括債務）為 228 億美元。

總體而言，這家香港企業集團在 53 個港口擁有權益。香港和中國大陸的港口不包括在該交易中。

PSA 於 2006 年以 44 億美元收購20% 的股份，先前曾考慮出售。路透在 2022 年底曾報導，PSA 正在考慮出售的可能性。但兩位消息人士稱，幾個月後，由於全球航運活動減弱，該進程被擱置。

根據新加坡港務集團網站介紹，除了持有長江和記的股份外，新加坡港務集團在 45 個國家擁有 70 個碼頭，包括位於新加坡和比利時的兩個旗艦港口。