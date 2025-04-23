大陸外交部：謊言蓋不住美控制巴拿馬運河的野心

巴拿馬輿論日前批評美國對中美洲國家尤其是巴拿馬的干涉和霸權行為，指責美借鼓吹不存在的「中國威脅」控制運河，還揭露美在巴建立長期軍事存在的計畫。大陸外交部發言人郭嘉昆23日指出，巴拿馬媒體的相關評論，一針見血揭穿了美方霸權行徑的本質。「什麼樣的謊言也掩蓋不住美國控制巴拿馬運河的野心。」

郭嘉昆表示，大陸再次敦促美方停止操弄涉華議題，停止對大陸攻擊抹黑，停止干擾大陸與包括巴拿馬在內的拉美國家正常的交流合作，多做真正有利於地區和世界發展繁榮的實事。

郭嘉昆提到，「美方炮製所謂『大陸控制巴拿馬運河』的謊言，甚至惡毒攻擊中方，不過是為了其控制運河製造藉口，推進擴張和『門羅主義』的美式霸權。」

郭嘉昆認為，國際社會和巴拿馬人民對這一點看得清清楚楚。巴拿馬總統穆里諾也表示，拒絕接受所謂「中方干預和介入」的說法，因為這不是事實。

美國國防部長赫塞斯，4月8日在巴拿馬強調，巴拿馬運河正面臨新威脅，美國不許大陸危及這條跨洋水道。對此，大陸外交部敦促美方停止在巴拿馬運河問題上，惡意關聯大陸。