國台辦詮釋聯大2758號決議 陸委會：不當連結一中原則

大陸國台辦23日在官方微信公眾號發布「聯大第2758號決議系列答問」，就聯大第2758號決議闡述陸方立場。陸委會重申，中共當局刻意曲解該決議，不當連結「一中原則」，台灣人民絕不會接受。

陸委會透過書面指出，聯大第2758號決議的內容未提到台灣，也未確認台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣。中共當局刻意曲解該決議，並與其所謂「一中原則」進行不當連結，國際社會不會認同，台灣人民也絕對不會接受。

陸委會強調，中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬是台海客觀現狀，以及國際社會公認的事實。北京當局意圖矮化中華民國主權地位，阻撓台灣參與國際活動，只會加劇兩岸對立緊張；呼籲對岸應停止對台外交打壓，務實理性處理兩岸關係。

陸委會表示，政府將持續秉持「四個堅持」與「四個不變」，落實「和平四大支柱行動方案」，提升自我防衛能力，並與友好國家合作，維護我國家主權及台灣整體利益。

國台辦23日發布的「聯大第2758號決議系列答問（一）」稱，該決議是聯合國在承認台灣屬於中國一部分的前提下，把包括台灣在內的全中國的代表權和席位歸還給中華人民共和國政府。

國台辦文章並稱，近期民進黨當局出於「謀獨」目的，勾連外部勢力歪曲抹黑聯大第2758號決議，企圖誤導台灣民眾和國際輿論，此舉是為增進廣大台灣同胞及國際社會對一個中國原則的「正確認知」。