美中關係惡化 分析：加速中國科學家歸國潮

綜合陸港媒體報導和分析，美中緊張關係日益加劇下，中國科學家正掀起新一輪「歸國潮」，去年以來已有數十名頂尖中國科學家回國任職，並且集中於數學、物理等領域。

香港星島日報網今天報導，中國半導體設備領軍企業中微半導體創始人尹志堯近日放棄美國國籍；美國普渡大學數學系教授陳敏則於4月稍早前回國，加入中國「晶片首富」虞仁榮創建的寧波東方理工大學（暫名），任職教授；陳敏的丈夫、曾任教普渡大學的沈捷已提前歸國，擔任東方理工大學數學科學學院院長。

報導引述中微半導體2024年度財報指出，81歲的尹志堯是加州大學洛杉磯分校博士，曾任職英特爾（Intel）等多家美國科企，2004年在上海創辦中微半導體。美國商務部2022年宣布限制美籍人士在中國半導體企業任職，尹志堯恢復中國國籍可能與此有關。

曾於美國蘋果公司擔任首席工程師的孔龍3月也入職上海復旦大學，擔任研究員，研究方向為射頻積體電路與系統設計等。此外，前普林斯頓大學等離子體物理實驗室的核物理學家劉暢於2月回到中國，任教北京大學物理學院。

前美國俄勒岡大學的著名數學家林華新也於2024年底回中國，加盟上海數學與交叉學科研究院。此前，該院已吸引多名頂尖數學家，其中劉克峰在加州大學洛杉磯分校工作20多年後於2024年加入。

報導援引北京環球時報前總編胡錫進的分析說，中美關係緊張加劇美國政府對在美中國人的懷疑，華裔科學家越加遭到審查，導致他們選擇回到中國；而隨着中美貿易戰、科技戰越演越烈，加上中國奮力建設科技強國，相信在美中國科學家「歸國潮」將繼續加速。