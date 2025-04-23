快訊

以為哇沙米免費！嘉義夫婦點2份被收300 評論留1星遭店家公布影像

日職／隊友失誤+捕逸…古林睿煬首局掉3分 中職經驗未必吞敗

駕駛移送未道歉、不發一語！鬼切逆撞康橋7生傷 鄰居：是社區頭痛人物

美中關係惡化 分析：加速中國科學家歸國潮

中央社／ 台北23日電

綜合陸港媒體報導和分析，美中緊張關係日益加劇下，中國科學家正掀起新一輪「歸國潮」，去年以來已有數十名頂尖中國科學家回國任職，並且集中於數學、物理等領域。

香港星島日報網今天報導，中國半導體設備領軍企業中微半導體創始人尹志堯近日放棄美國國籍；美國普渡大學數學系教授陳敏則於4月稍早前回國，加入中國「晶片首富」虞仁榮創建的寧波東方理工大學（暫名），任職教授；陳敏的丈夫、曾任教普渡大學的沈捷已提前歸國，擔任東方理工大學數學科學學院院長。

報導引述中微半導體2024年度財報指出，81歲的尹志堯是加州大學洛杉磯分校博士，曾任職英特爾（Intel）等多家美國科企，2004年在上海創辦中微半導體。美國商務部2022年宣布限制美籍人士在中國半導體企業任職，尹志堯恢復中國國籍可能與此有關。

曾於美國蘋果公司擔任首席工程師的孔龍3月也入職上海復旦大學，擔任研究員，研究方向為射頻積體電路與系統設計等。此外，前普林斯頓大學等離子體物理實驗室的核物理學家劉暢於2月回到中國，任教北京大學物理學院。

前美國俄勒岡大學的著名數學家林華新也於2024年底回中國，加盟上海數學與交叉學科研究院。此前，該院已吸引多名頂尖數學家，其中劉克峰在加州大學洛杉磯分校工作20多年後於2024年加入。

報導援引北京環球時報前總編胡錫進的分析說，中美關係緊張加劇美國政府對在美中國人的懷疑，華裔科學家越加遭到審查，導致他們選擇回到中國；而隨着中美貿易戰、科技戰越演越烈，加上中國奮力建設科技強國，相信在美中國科學家「歸國潮」將繼續加速。

半導體 科學家 美國

延伸閱讀

114會考數學／搶分看這！近3年命題趨勢解析 出題率100%單元必熟讀

關稅戰硝煙四起 上海外貿業：加大赴東協發展決心

陸中高端建案再現「日光盤」

繼特斯拉後⋯豐田與上海簽約獨資蓋Lexus電動車廠

相關新聞

大陸外交部：謊言蓋不住美控制巴拿馬運河的野心

巴拿馬輿論日前批評美國對中美洲國家尤其是巴拿馬的干涉和霸權行為，指責美借鼓吹不存在的「中國威脅」控制運河，還揭露美在巴建...

國台辦詮釋聯大2758號決議 陸委會：不當連結一中原則

大陸國台辦23日在官方微信公眾號發布「聯大第2758號決議系列答問」，就聯大第2758號決議闡述陸方立場。陸委會重申，中...

新加坡PSA集團 考慮出售長江和記港口業務20%股份

香港首富李嘉誠家族旗下長江和記實業，出售非大陸港口資產進展未明朗之際，新加坡國營投資公司淡馬錫（Temasek）旗下新加...

在陸設籍喪失台灣身分 陸委會令釋：含持定居證

陸委會最新令釋指出，兩岸條例規範兩岸人員單一身分制度，倘若民眾在陸設有戶籍，將會喪失台灣身分，「設有戶籍」應包括持有中國...

日本公明黨魁會王滬寧 轉交石破茂親筆信給習近平

共同社報導，日本執政聯盟之一的公明黨代表（黨主席）齊藤鐵夫，今天在北京與中國全國政協主席王滬寧舉行會談，並當面轉交了日本...

大陸桌協高層地震！劉國梁突然卸任 馬龍有新身分

大陸桌球隊日前在2025桌球世界盃澳門決賽時，遭巴西一哥「雨果」終結4連霸，僅保下了銀銅牌，引起大陸民眾不滿。輿論之際，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。