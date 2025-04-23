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大陸桌協高層地震！劉國梁突然卸任 馬龍有新身分

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸桌協高層人事發生地震，大陸桌協主席劉國梁（右）23日卸任，由王勵勤接任。新華社
大陸桌協高層人事發生地震，大陸桌協主席劉國梁（右）23日卸任，由王勵勤接任。新華社

大陸桌球隊日前在2025桌球世界盃澳門決賽時，遭巴西一哥「雨果」終結4連霸，僅保下了銀銅牌，引起大陸民眾不滿。輿論之際，大陸桌協高層人事發生地震，大陸桌協主席劉國梁23日卸任，由王勵勤接任，奧運六冠王的馬龍任副主席。

大公文匯網報導，大陸桌球協會第10屆會員代表大會第2次會議23日在北京舉行。現任主席劉國梁主動請辭後，會議通過他的申請，並選出王勵勤擔任新主席，高元義、馬龍擔任副主席。

大陸國家體育總局副局長劉國永也出席會議。他稱讚劉國梁多年兢兢業業，帶領大陸桌球隊在國際賽場屢創佳績。但為了保證洛杉磯奧運會備戰周期的完整性，劉國梁主動提出辭去大陸桌球協會主席職務，以實現桌球項目的世代交替和創新發展。

大陸知名體育平台「直播吧」指出，36歲的馬龍在3月20至26日代表北京隊參加全運會桌球資格賽，幫助北京隊獲得男團A組小組第一，晉級決賽圈。據了解，馬龍將繼續以運動員身分，代表北京參加全運會桌球項目團體賽決賽。

劉國梁是大陸桌球首個集奧運會、世錦賽、世界盃單打冠軍的「大滿貫」得主，退役後曾擔任大陸桌球男隊主教練、大陸桌球球隊總教練；2018年底任大陸桌協會主席。

2020、2021年，劉國梁分別任世界桌球職業大聯盟理事會主席，和國際桌球總會執行副主席。2022年任世界桌球職業大聯盟（WTT）董事會主席、國際桌球總會第一副主席。

現年47歲的王勵勤出生於上海，在2000年雪梨奧運獲得桌球男子雙打冠軍；2008年，獲得北京奧運桌球男子團體冠軍、男單季軍。他的球員生涯期間在奧運、世錦賽、世界盃上，共獲得16個世界冠軍；2014年退役。

作為劉國梁學生的馬龍，是首位集奧運、世界錦標賽、世界盃、亞運會、亞洲錦標賽、亞洲盃、巡迴賽總決賽、全運會單打冠軍於一身的超級全大滿貫男子選手。

北京 奧運

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