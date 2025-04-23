與亞塞拜然簽20項合作文件 習近平：關稅戰損害各國正當權益

美國總統川普22日對大陸關稅釋出「降溫」訊號後，大陸國家主席習近平23日在北京會見亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）時，重申關稅戰、貿易戰損害各國正當權益，破壞多邊貿易體制，衝擊世界經濟秩序。

新華社報導，兩人會後宣布建立中亞全面戰略伙伴關係，兩國元首共同簽署「中華人民共和國和亞塞拜然共和國關於建立全面戰略伙伴關係的聯合聲明」，見證簽署共建「一帶一路」、司法、綠色發展、數字經濟、知識產權、航天等領域20項合作文件。

習近平表示，中方願同亞方一道，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護自身正當權益，捍衛國際公平正義。

習近平指出，志合者，不以山海為遠。儘管國際形勢風雲變幻，但中阿關係萬里同契、歷久彌堅。兩國始終牢記建交初心，堅持相互尊重、公平正義、合作共贏，從戰略高度和長遠角度看待和發展中亞關係。雙方要持續增進政治互信，深化務實合作，密切國際協作，開啟中亞全方位合作新篇章，助力兩國發展振興，更好造福兩國人民。

阿利耶夫表示，儘管世界處於百年變局，但亞塞拜然和中國始終相互尊重、相互信任，合作不斷深化，經貿關係快速發展，地方交流日益密切，互聯互通取得長足進展。

阿利耶夫稱，亞方堅定恪守一個中國原則，堅持台灣是中國領土不可分割的一部分，支持大陸政府為實現國家統一所做的一切努力。

另外，大陸外長王毅，23日和亞塞拜然外長巴伊拉莫夫（Jeyhun Bayramov）分別代表兩國政府，簽署「中華人民共和國政府和亞塞拜然共和國政府關於互免持普通護照公民簽證的協定」。協定將在兩國政府履行必要程序後正式生效。