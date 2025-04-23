日本公明黨魁會王滬寧 轉交石破茂親筆信給習近平

共同社報導，日本執政聯盟之一的公明黨代表（黨主席）齊藤鐵夫，今天在北京與中國全國政協主席王滬寧舉行會談，並當面轉交了日本首相石破茂寫給中國國家主席習近平的親筆信。

根據報導，齊藤鐵夫向王滬寧表示，必須把「重要的日中關係傳給下一代」；王滬寧則向齊藤鐵夫表示，中方呼籲加強中日兩國合作關係，並應共同為亞洲與世界的和平與穩定做出貢獻。

針對雙方會談，報導提到，齊藤鐵夫擬要求中國撤銷因福島核處理水排海而對日本水產品的進口限制，並恢復進口日本牛肉。此外，如何因應美國總統川普（Donald Trump）政府的關稅措施，也可望成為會談的議題。

在中方初步認定福島核處理水無異常的情況下，向中國爭取撤銷日本水產品的進口限制，成為日本政府的對中要務。不過，日本外務省及中國駐日大使館4月中旬相互針對對方國家發布旅遊提醒，引起雙方齟齬，成為話題。