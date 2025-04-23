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國台辦談2758號決議 陸委會：不當連結一中原則

中央社／ 台北23日電

中國大陸國台辦今天發布「聯大第2758號決議系列答問」，指稱目的是為了增進對於「一中原則」認知；陸委會表示，中共刻意扭曲決議，不當連結一中原則，台灣人民不會接受。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天上午透過社群官方帳號發布聯大第2758號決議系列答問。

國台辦表示，「民進黨當局出於謀獨目的，勾連外部勢力歪曲抹黑聯大第2758號決議，企圖誤導台灣民眾和國際輿論」；發布系列答問原因為「增進廣大台灣同胞及國際社會對一個中國原則（一中原則）的正確認知」。

國台辦指出，中國是聯合國創始會員國，也是聯合國安理會5個常任理事國之一。中華人民共和國於1949年成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府，「理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權」。

國台辦提到，1971年10月25日第26屆聯合國大會通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國一切權利，承認中華人民共和國政府代表為聯合國組織唯一合法代表，「把包括台灣在內的全中國的代表權和席位歸還給中華人民共和國政府」。

大陸委員會（陸委會）透過書面表示，聯大第2758號決議內容未提到台灣，也未確認台灣是中華人民共和國一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣。中共刻意曲解決議，不當連結其所謂的一中原則，國際社會不會認同，台灣人民也絕對不會接受。

陸委會強調，中華民國是主權獨立國家，其與中華人民共和國互不隸屬，這是台海客觀現狀、國際社會公認事實。北京意圖矮化中華民國主權地位、阻撓台灣參與國際活動，只會加劇兩岸對立緊張。

陸委會呼籲，對岸應停止對台外交打壓，務實理性地處理兩岸關係。政府持續秉持「四個堅持」與「四個不變」，落實「和平四大支柱行動方案」，提升自我防衛能力，與友好國家合作，維護國家主權及台灣整體利益。

2758號決議 國台辦 聯合國

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